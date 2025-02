Villaggio Italia in Egitto, l’Its Academy di Udine mette in vetrina i suoi corsi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prosegue la missione in Egitto da Parte di Confindustria Udine e Its Academy che nel 2021 su iniziativa della Danieli avevano avviato una collaborazione con l’Istituto paritario Don Bosco del Cairo. All’inaugurazione del Villaggio Italia, la prima “fiera educativa” italiana all’estero focalizzata sull’istruzione tecnica e professionale, hanno partecipato anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che ha sottolineato l’importanza dell’evento. Alla missione in Egitto ha preso parte anche il presidente degli industriali friulani, Luigino Pozzo, accompagnato dal direttore generale Michele Nencioni e dalla Presidente di Its Academy Udine Paola Perabò. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione anche del ministro egiziano all’istruzione e dell’ambasciatore italiano in Egitto. L’attività prosegue con la presentazione dei corsi ai ragazzi egiziani. A fare da cicerone per è stato Michele Masone che ha illustrato ai giovani le opportunità formative dell’Its udinese