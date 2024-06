Vini Doc Friuli premiati ai Decanter World Wine Awards

Anche i vini Doc Friuli, la più recente tra le Denominazioni regionali, istituita con la vendemmia 2016, il cui Consorzio ha sede a San Vito al Tagliamento, trionfano ai Decanter World Wine Awards (DWWA) di Londra. Giunto alla sua 21esima edizione, il più grande concorso vinicolo mondiale, che si è da poco concluso, ha visto quest’anno oltre 18 mila vini totali in degustazione, selezionati dai più autorevoli esperti e professionisti del wine business. I risultati ufficiali, pubblicati sul sito Decanter.com lo scorso 9 giugno, mostrano grandi record nella qualità dei vini italiani, in particolare quelli del Friuli Venezia Giulia. Tra i vini più premiati a livello regionale, sono ben 37 quelli a denominazione Doc Friuli. Oltre alle 27 medaglie di bronzo assegnate, si distinguono diversi vini Doc Friuli che si sono aggiudicati la medaglia d’argento: il Sauvignon 2023 di Forchir di Camino al Tagliamento (UD) e il Refosco dal Peduncolo Rosso 2019 della Tenuta Pribus di Bagnaria Arsa (UD) entrambi con un punteggio di 92. Poi ancora, con 91 punti, il Pinot Bianco 2020 “Alma” di Le Monde di Prata di Pordenone (PN), il Pinot Grigio 2022 della Tenuta Pribus e la Malvasia “Harmo” 2022 della Cantina Produttori Cormòns. Infine, ha ricevuto sempre la medaglia d’argento, con 90 punti, il Sauvignon 2023 di Cantina Rauscedo. La denominazione Doc Friuli identifica il valore e l’eccellenza dei vini prodotti in tutta la regione Friuli Venezia Giulia sia da vitigni autoctoni sia internazionali; vini longevi e dalla forte identità territoriale che si sono particolarmente distinti al prestigioso concorso, a conferma di una produzione di qualità che va dalla pianura alla collina.