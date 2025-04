Vinitaly al via il 6 aprile, nello stand Fvg 80 espositori e 5.760 bottiglie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È tutto pronto per Vinitaly e il Friuli Venezia Giulia si prepara all’imperdibile evento del mondo del vino che dal 6 al 9 aprile, a Verona, proporrà il meglio dell’enologia internazionale. L’appuntamento è per domenica 6 aprile, quando alle 13 verrà inaugurato, alla presenza delle autorità, il nuovo spazio regionale al Padiglione 6 con il taglio del nastro e il via ufficiale al programma di degustazioni che nella quattro giorni, avvicinerà esperti, appassionati e ospiti alle produzioni del Friuli Venezia Giulia. Il nuovo allestimento, che intreccia vino, cultura, territorio e laboriosità di una terra vocata all’eccellenza, accoglierà ottanta produttori presenti in collettiva in un’area di 1.500 metri quadrati e sono 26 le aziende che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento, a cui si aggiunge la novità del padiglione Bio, in cui presenzieranno sei realtà regionali. Un evento che vede collaborare fianco a fianco Ersa e PromoTurismo. Saranno 13 gli appuntamenti ospitati nella sala degustazioni e inserite nel palinsesto proposto e promosso dal Friuli Venezia. “Connessioni d’eccellenza”: si chiamerà così lo spazio con cui la Regione sarà presente a Verona, ma è anche il nuovo claim che accompagnerà, più in generale, le attività fieristiche e la comunicazione legata al comparto dell’enogastronomia. Nei 1.500 metri quadrati dello spazio riservato al Friuli Venezia Giulia al padiglione 6, sono 80 i produttori in collettiva regionale che proporranno un totale di 5.760 bottiglie in degustazione, mentre nell’enoteca, che riunirà il meglio di tutto il territorio con 4 etichette per azienda in degustazione, per un totale di quasi 500 vini per 122 imprese. A fianco al vino, non mancheranno il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e il Consorzio Tutela del Formaggio Montasio, pronti a mettere in vetrina i loro prodotti.