Vinitaly negli Usa, per i prodotti regionali mercato molto importante

“È un mercato, quello degli Stati Uniti, che riserva molte e grandi soddisfazioni per i nostri prodotti: un mercato che va ben compreso per poterlo poi affrontare al meglio. Un elemento emerge con chiarezza e ne siamo molto soddisfatti: il Friuli Venezia Giulia è già conosciuto come nome di rilievo e come eccellenza per le produzioni vinicole, in particolare per i vini bianchi: è un segnale importante, che ci rende orgogliosi. Ci conforta rispetto a una concreta valutazione per l’individuazione di spazi commerciali, da affrontare col supporto di un sistema che già conosce e apprezza la qualità di quanto proponiamo in regione e al di fuori dei suoi confini. Ora si tratta quindi di supportare al meglio il sistema imprenditoriale per riuscire a far incontrare la domanda con l’offerta”.

Lo ha sottolineato l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che in questi giorni partecipa alla prima edizione di Vinitaly negli Stati Uniti, a Chicago.

“Si tratta di un’edizione estremamente interessante, organizzata con una formula molto diversa da quelle tipiche alle quali siamo abituati – ha osservato Zannier -. La nostra Regione è presente in fiera con lo stand della Collettiva di Ersa e le aziende che hanno partecipato, ma vi sono anche altre realtà produttive del Friuli Venezia Giulia che avevano già prenotato le postazioni attraverso un’iniziativa personale. Abbiamo compreso come sia necessario concentrarci, con ancora più attenzione rispetto alle modalità di approccio alla distribuzione, così da trovare la migliore formula di connessione tra i buyer e i nostri imprenditori”.