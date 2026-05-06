Vino, a Udine una verticale del ‘Capo di stato’

Venerdì 8 maggio 2026 l’Associazione Italiana Sommelier FVG organizza a Udine la serata “Il Capo di Stato firmato Venegazzù”, degustazione dedicata al vino simbolo della cantina Loredan Gasparini che ha sede a Volpago del Montello (Treviso). L’incontro prevede una verticale di diverse annate, guidata dal produttore, con focus sull’evoluzione del blend bordolese nel tempo.

Nato negli anni Sessanta da un’intuizione del Conte Piero Loredan, il Capo di Stato è oggi riconosciuto come uno dei grandi tagli bordolesi italiani, capace di affermarsi sulle tavole internazionali e di esprimere, nel tempo, straordinaria eleganza e longevità. La serata offrirà un percorso attraverso sei annate storiche, guidato dal produttore Lorenzo Palla, per raccontare l’evoluzione di un vino che rappresenta un vero patrimonio enologico nazionale.

Il gruppo Venegazzù Vini è presente anche in Friuli-Venezia Giulia con la tenuta Ronco Blanchis, nel Collio. La cantina, acquisita dalla famiglia Palla nel 2001, si estende su circa 12 ettari vitati e concentra la produzione sui vini bianchi del territorio, tra cui Friulano, Sauvignon, Pinot Grigio e Malvasia. Situata nel comune di Mossa, in area Collio DOC, Ronco Blanchis opera su suoli di marne e arenarie e segue un’impostazione produttiva orientata alla sostenibilità e alla valorizzazione dei vitigni locali.

La serata dell’8 maggio rientra nel calendario di attività di AIS Friuli-Venezia Giulia dedicate all’approfondimento dei vini italiani. L’iscrizione (effettuabile qui) ha un costo di euro 50,00 per i soci AIS e euro 65,00 per i non soci.