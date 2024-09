Vino. Bordin a Dolegna: azienda Livon da 60 anni promuove Collio e Fvg

“I numerosi rappresentanti delle istituzioni presenti alla celebrazione di questo anniversario sono la testimonianza del valore del percorso che la famiglia Livon ha intrapreso in 60 anni. Ho avuto il piacere, avendo conosciuto personalmente i Livon, di comprendere come lavorano, quali sono i loro principi e valori, apprezzando così la solidità della famiglia e dell’azienda”.

È stato questo il messaggio di gratitudine espresso a Vencò di Dolegna del Collio dal massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, affiancato dai consiglieri regionali Diego Bernardis e Roberto Novelli, consegnando il sigillo del Cr alla famiglia Livon durante la celebrazione del 60esimo anniversario dalla nascita dell’omonima azienda vitivinicola a cui hanno preso parte anche gli assessori Fvg alle Attività produttive e alle Risorse agroalimentari, Sergio Emidio Bini e Stefano Zannier. Con 180 ettari e tre cantine in regione, oltre a quelle in Toscana e in Umbria, l’azienda Livon rappresenta un’importante realtà vitivinicola. È stato l’amministratore unico Matteo Livon, figlio di Valneo e nipote di Dorino, quest’ultimo fondatore dell’azienda agricola Livon nel 1964, a intervenire sottolineando come “lavorare fianco a fianco con fiducia e rispetto reciproco ha reso possibile non solo il successo dell’azienda ma anche la trasmissione di una tradizione che si rinnova di generazione in generazione. Ogni sacrificio, ogni sfida e ogni vittoria sono state affrontate con la forza che solo una famiglia unita può dare”.

“La Regione punta moltissimo sulla promozione del territorio anche attraverso il marchio Io Sono Fvg che, in questi anni, è diventato un punto di riferimento dentro e fuori i confini nazionali. Sappiamo – ha continuato Bordin – quanto questa regione sia ricca e quanto possa dare, ma anche quanto ci sia ancora da lavorare per farla conoscere ulteriormente”. Secondo il presidente del Cr Fvg, aziende vitivinicole come quella dei Livon “che dimostrano di essere in continua crescita mantenendo un radicamento territoriale importante e l’amore per la terra, sono un motivo di grande orgoglio per la Regione. L’energia e la forza che la famiglia Livon mette nella sua azienda attraverso la promozione dei propri prodotti, permette di promuovere anche il nostro territorio”. Il presidente dell’Aula regionale ha concluso con l’augurio che “le numerose persone presenti all’anniversario provenienti da diverse parte d’Italia, nel promuovere i prodotti della famiglia Livon diventino anche ambasciatori delle bellezze del Friuli Venezia Giulia”.