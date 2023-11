Violenza donne: Rosolen, 228mila euro per progetti sensibilizzazione

Come negli anni passati, anche nel 2023 l’Amministrazione regionale sostiene, mediante la concessione di contributi, iniziative speciali che riguardano l’ambito tematico specifico del contrasto alla violenza di genere e che prevedono la realizzazione di convegni, workshop, installazioni, spettacoli e iniziative di sensibilizzazione da effettuarsi in corrispondenza o in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade sempre il 25 novembre.

I finanziamenti garantiti dalla Regione sono costantemente in crescita. Dagli oltre 174mila euro del 2021, siamo passati ai 228mila euro di quest’anno. I beneficiari sono stati 65 nel 2021, 73 nel 2022 e 84 nel 2023, mentre i Comuni interessati sono stati progressivamente 68 (2021), 76 (2022) e 91 (2023), a dimostrazione che l’azione di sensibilizzazione e condivisione sta avendo successo.

A promuovere queste iniziative sono proprio i Comuni del Friuli Venezia Giulia in partenariato con altre realtà attive sul territorio regionale: associazioni femminili che gestiscono i Centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale Donne in rete contro la violenza (Dire) ed enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all’occupazione femminile.

“Continuiamo ad aumentare le risorse economiche stanziate annualmente per prevenire e contrastare la violenza di genere e a promuovere la cultura delle pari opportunità introducendo nuove misure per l’inclusione e l’accesso al lavoro delle donne”, afferma l’assessore alla Famiglia Alessia Rosolen, presentando proprio i contributi introdotti dall’Amministrazione regionale per tutte quelle iniziative speciali che riguardano in modo specifico il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne.

“Sono consapevole – sottolinea Rosolen – che quando si parla di violenza di genere, la prevenzione è senz’altro uno strumento fondamentale, ma è sbagliato pensare che sia l’unico e che questa responsabilità possa essere relegata al solo sistema scolastico. Ognuno deve sentirsi parte in causa nel trasmettere soprattutto ai giovani, ma non solo, il rispetto e la libertà di ogni persona”.

“Altrettanto sbagliato – aggiunge l’assessore – sarebbe autoassolversi individuando quale unica radice della violenza sulle donne un presunto patriarcato che se oggi ha qualche plastica rappresentazione è proprio nelle civiltà che più prepotentemente utilizzano la religione quale mezzo di sopraffazione e di emarginazione delle donne, e nei confronti dei quali c’è una tolleranza sostanzialmente incomprensibile”.

“Non possiamo trascurare piuttosto – conclude – la debolezza di una società come la nostra che, abdicando ai suoi compiti, lancia messaggi distonici a giovani sempre più fragili, insicuri e soli”.