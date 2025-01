Visita del Presidente Finest, Alessandro Minon, al Segretariato InCE

Oggi, presso il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (InCE), il Segretario Generale, Franco Dal Mas, ha ricevuto il Presidente di Finest, Alessandro Minon.

Durante l’incontro, Dal Mas ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’InCE nel favorire la cooperazione tra i Paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) e allo sviluppo della Dimensione Economica dell’Organizzazione.

In questo contesto, e in vista della partecipazione di Minon al Business Forum Italia – Serbia del prossimo 31 gennaio a Belgrado, Dal Mas ha messo in evidenza la rilevanza della Presidenza serba dell’InCE, essendo la Serbia un Paese strategico in questo settore. Ha inoltre ricordato il roadshow promozionale del Big Science Business Forum 2024 (BSBF), promosso congiuntamente da InCE, Regione Friuli Venezia Giulia e MAECI, che ha preso avvio a Belgrado con un evento di lancio ospitato dall’Ambasciata italiana in Serbia. In tale occasione, l’InCE aveva favorito l’incontro tra realtà produttive Serbe e il mondo della ricerca e dell’innovazione nel quadro dell’emergente mercato della “Big Science”.

Dal Mas ha anche ribadito l’impegno costante dell’InCE per l’allargamento dell’UE nei Balcani Occidentali, sottolineando le opportunità che trova nel rafforzamento della cooperazione economica uno dei suoi asset principali.

Durante l’incontro, il Presidente Alessandro Minon ha confermato il ruolo centrale della Serbia come hub produttivo per le imprese del Nordest italiano, evidenziando come il contesto geopolitico attuale richieda la costruzione di asset solidi nella catena del valore europea. “La Serbia rappresenta uno snodo cruciale per il nearshoring, offrendo un contesto competitivo e stabile in grado di attrarre investimenti strategici dalle nostre imprese. Finest, sin dalla sua costituzione, ha accompagnato cinquanta operazioni di investimento in Serbia, con un totale di 33 milioni di euro investiti. Questo fa della Serbia il terzo Paese storico per volumi di investimento della nostra finanziaria.”

La visita al Segretariato InCE ha così confermato una visione comune di cooperazione e sviluppo economico nella regione balcanica, consolidando ulteriormente il ruolo di Finest come partner strategico per le imprese del Nordest nei mercati internazionali.