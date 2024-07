A fine ottobre nuovo collegamento con Bucarest dal Trieste Airport

E’ in vendita da oggi la nuova rotta Trieste – Bucarest di Wizz Air. Il nuovo collegamento da/per la capitale della Romania sarà operativo a partire dal prossimo 29 ottobre 2024 – con l’inizio della stagione invernale IATA – nei giorni di martedì e sabato, con arrivo da Bucarest alle 14.55 e partenza da Trieste alle 15.30. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A321 da 230 posti a bordo.

I biglietti per la nuova tratta sono già acquistabili su wizzair.com e sull’app della compagnia (“WIZZ”) a partire da 39,99 euro sola andata (tariffa Regular).

Il volo per Bucarest è particolarmente importante per il Friuli Venezia Giulia ed il suo aeroporto. In primis perché serve la comunità rumena residente in regione che, con quasi ventisei mila persone, è la prima in FVG; può inoltre rappresentare uno stimolo volto a favorire lo sviluppo dei flussi turistici sia incoming che outgoing, già esistenti ma destinati, anche grazie al volo diretto, a crescere. Dal punto di vista economico, infine, la Romania è un importante partner di interscambio commerciale, essendo (dati 2023) il quinto partner commerciale europeo del Friuli Venezia Giulia, piazzandosi dopo Germania, Francia, Austria e Slovenia.

Wizz Air, terzo vettore low-cost europeo per volume di traffico è compagnia aerea leader nei collegamenti con l’Europa orientale e vola già a Trieste Airport assicurando i collegamenti bisettimanali con Tirana dal luglio 2023.