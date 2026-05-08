Voto per corrispondenza per i soci di Coop Alleanza 3.0

Prende il via in oltre 330 negozi di Coop Alleanza 3.0, il voto “per corrispondenza” riservato a soci e socie di Coop Alleanza 3.0 in vista delle Assemblee separate per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2025.

Fino al 16 maggio sarà possibile votare in oltre 330 punti vendita della Cooperativa, presso il Punto d’ascolto, il Punto soci o la postazione dedicata. Per esprimere il voto sarà necessario presentare la Carta socio e un documento d’identità. L’elenco dei negozi abilitati, con il dettaglio degli orari e tutte le informazioni utili, è disponibile sul sito all.coop/assemblee.

Alle socie e ai soci che voteranno in negozio sarà caricato sulla Carta socio Coop un buono omaggio per il ritiro di due confezioni di Pasta 3 Grani Fiorfiore Coop.

Ogni anno, infatti, i soci della Cooperativa sono chiamati a partecipare alle assemblee separate per l’approvazione del Bilancio d’esercizio. Esprimere il proprio voto è possibile attraverso tre modalità: con il voto per corrispondenza nei negozi Coop abilitati, con la partecipazione alle assemblee in presenza o presenziando alle assemblee online, da remoto.

Le Assemblee separate, aperte a tutti i soci e le socie, rappresentano uno dei momenti più importanti della vita democratica della Cooperativa e quest’anno saranno 99, distribuiti in tutte le Zone soci e nei territori in cui opera Coop Alleanza 3.0.

Gli appuntamenti in seconda convocazione si svolgeranno in presenza dal 22 maggio all’11 giugno: durante gli incontri saranno illustrati i punti all’ordine del giorno e sarà possibile partecipare al confronto e al voto.

A 17 di queste assemblee, una per ogni Area Sociale Vasta, si potrà inoltre partecipare in live streaming, previa registrazione. L’iscrizione potrà essere effettuata dal 20 maggio, da qualsiasi territorio della Cooperativa, entro le ore 13 del giorno dell’assemblea scelta, attraverso il link indicato nel calendario disponibile su all.coop/assemblee.