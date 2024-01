Wartsila, arriva la conferma: via ai trecento licenziamenti

La conferma è arrivata intorno alle 20 con una nota ufficiale: il gruppo Wartsila avvierà i licenziamenti dei lavoratori, circa 300, dello stabilimento produttivo di Bagnoli della Rosandra ormai praticamente già dismesso. La trattativa al tavolo del ministero delle Imprese e del made in Italy era di fatto saltata per scelta dell’azienda, secondo quanto spiegato da politica e sindacati, che non ha accettato di prorogare il contratto di solidarietà. Wartsila in una nota ieri sera ha ribadito «la propria fiducia nel potenziale di reindustrializzazione di Trieste e ha rafforzato le azioni intraprese per fornire accesso e informazioni rilevanti a tutte le parti interessate. Negli ultimi 16 mesi ci sono state diverse aziende interessate. Nonostante gli sforzi attivi di Wärtsilä Italia S.p.a in questo periodo per supportare tutti i processi di valutazione, tutte le aziende interessate hanno concluso il processo già nella fase di valutazione». Il Governo per voce del ministro Adolfo Urso non farà sconti: «Dopo il mancato accordo di ieri – spiega – adotteremo tutte le azioni necessarie per recuperare gli incentivi e i contributi statali concessi alla società negli ultimi 10 anni, così come previsto dal dl Asset. Nel frattempo, continueremo a operare con le istituzioni e i corpi sociali per garantire un futuro a questa realtà industriale, a cui non intendiamo rinunciare, e ai lavoratori coinvolti». GUARDA IL VIDEO