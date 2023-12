Wartsila, ennesima fumata nera e tutto rinviato al 9 gennaio 

Nuova fumata nera. Il tavolo odierno sul futuro dello stabilimento produttivo di San Dorligo del gruppo Wartsila è finito con l’ennesimo rinvio, questa volta al 9 gennaio. In videconferenza alla presenza del ministero delle imprese e del made in italy, della regione e delle parti sindaci, la proprietà si è detta disponibile a prorogare gli ammortizzatori sociali di sei mesi, come chiesto da istituzioni e sindacati, salvo però di ottenere una sorta di bypass temporale nel caso in cui non ci sia un subentro nello stabilimento. In pratica di considerare già svolta la parte della consultazione sindacale che precede i licenziamenti collettivi. In ballo ci sono circa 300 posti di lavoro. Il ministero presenterà una proposta il 9 gennaio di fatto l’ultima giornata possibile per trovare una intesa visto che l’accordo in essere scade il 31 dicembre. Il sindacato Usb con Sasha Colautti sottolinea che «Se l’atteggiamento di Wartsila non cambia, dubitiamo fortemente della possibilità di un intesa. È necessario che le istituzioni facciano tutto il necessario per far ragionare l’azienda. Le pretese assurde devono finire, questo gioco al rialzo sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere più tollerato». GUARDA IL VIDEO