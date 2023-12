Wartsila, i lavoratori decidono lo sciopero

Wartsila, i lavoratori cambiano strategia e scelgono misure più drastiche per far sentire la propria voce. Oggi si sono riuniti in assemblea – erano in 750 – e hanno accolto la proposta delle segreterie sindacali: un pacchetto di otto ore di sciopero da articolare in due fasi entro il 19 Dicembre, quando è fissato il prossimo tavolo al Ministero del Made in Italy, e un incontro con i parlamentari del territorio.

Come indicato dalla Sottosegretaria Fausta Bergamotto, l’11 dicembre cominceranno gli incontri con le parti per preparare la strada all’Accordo di programma, in vista appunto del tavolo del 19 dicembre, quando l’intesa dovrebbe essere strutturata. Fatto salvo l’impegno delle istituzioni, prima fra tutte la Regione Friuli Venezia Giulia, ora tra le maestranze è la preoccupazione ad aleggiare in modo palpabile.

E’ infatti vicina la scadenza dell’accordo con i finlandesi, che dal primo gennaio potrebbero avviare la procedura di licenziamento per 300 circa lavoratori. Wartsila in questo caso dovrebbe pagare agli stessi per 6 mesi lo stipendio integrale più una sanzione per la norma contro le delocalizzazioni. La cifra potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 milioni di euro, più onerosa rispetto alla proroga della solidarietà.