Wartsila, ok dei lavoratori all’accordo quadro

A due anni dal 14 luglio 2022, quando Wartsila annunciò, come un fulmine a ciel sereno, il licenziamento di 450 dipendenti, oggi i lavoratori che passeranno in Msc hanno approvato quasi al 100% l’accordo quadro che disciplina la modalità e la tempistica del loro trasferimento. Hanno votato 247 su 261 aventi diritto e i sì sono stati 243.

Ora i sindacati attendono la firma dell’Accordo di Programma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che supporterà, con il coinvolgimento degli enti locali, la reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra e la rioccupazione di 262 lavoratori.

L’accordo prevede che 261 lavoratori passeranno dalla multinazionale finlandese a Msc nel mese di luglio. Per la durata del passaggio sarà in vigore la proroga del contratto di solidarietà, che scadrà il 31 luglio 2024. Ai lavoratori trasferiti, Wartsila garantirà un incentivo di 17.400 euro, in aggiunta alle competenze previste dalla legge. Msc garantirà l’anticipo della Cigs con un’integrazione di 210 euro al mese per i prossimi 24 mesi. E’ di 110 euro il superminimo collettivo che Msc garantirà ai lavoratori trasferiti.