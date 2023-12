Wartsila: lavoratori in piazza la Vigilia di Natale

Il 24 mattina, Vigilia di Natale, i lavoratori della Wartsila saranno in piazza a Trieste per protestare contro l’atteggiamento del gruppo nell’ambito della lunga vertenza. E’ l’esito dell’Assemblea dei lavoratori tenutasi questa mattina dopo che l’ennesimo tavolo al Mimit si è concluso con l’irrigidimento dei vertici Wartsila in merito alla proroga degli ammortizzatori sociali per le unità in esubero. I sindacati intendono manifestare in piazza dalle 10 alle 12, e chiederanno al Comune di poterlo fare nelle centrali piazza della Borsa o piazza Unità d’Italia. Contestualmente lanciano un appello alla cittadinanza per dare un segnale di solidarietà ai lavoratori. Durante l’incontro hanno tenuto una relazione i rappresentanti locali della confederazione sindacale, Antonio Rodà (Uilm-Uil), Fabio Kanidisek (Fim-Cisl) e Marco Relli (Fiom-Cgil) in cui hanno sottolineato quanto sia “importante che l’azienda capisca che è fondamentale avere atteggiamento di collaborazione e non tenga una posizione irragionevole”. Tra i dipendenti di Wartsila c’è molta preoccupazione, tensione, stanchezza per una vertenza che dura da più di un anno e mezzo e che si annuncia ancora lunga, sottolineano i lavoratori stessi.