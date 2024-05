Wartsila: Regione disponibile a mettere risorse per infrastrutture ferroviarie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Coordinamento del tavolo per creare i collegamenti ferroviari nell’area e anche risorse economiche compatibilmente con le norme europee. Il tavolo sul futuro dello stabilimento Wartsila di San Dorligo oggi ha visto la Regione aumentare l’impegno affinché si chiuda l’accordo tra il gruppo finlandese ed Msc per il passaggio del sito produttivo. L’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso dell’incontro con il ministero delle imprese e del made in Italy, alla presenza delle due imprese e dei sindacati, ha anche richiesto che l’accordo di programma abbia una visione ampia con la finalità – già ribadita in precedenza – di intervenire su tutta la zona industriale di Trieste riconosciuta quale Area di crisi industriale complessa.

La riconversione del sito di Wartsila è un ottimo punto di partenza ma va preso in considerazione l’intero tessuto economico, garantendo risposte importanti ai lavoratori e alle imprese insediate e intervenendo sulle infrastrutture a servizio dell’intera area. Sul fronte sindacale Alessandro Gavagnin della Fim-Cisl sottolinea come si stia procedendo anche se mancano ancora risposte da parte del Mef sulle agevolazioni fiscali richieste da Msc. «Mancano poi – prosegue Gavagnin – degli accordi chiari per quanto riguarda il personale sia sotto il profilo dei salari sia sotto quello della cassa integrazione». L’auspicio da parte dei sindacati – oltre alla Cisl al tavolo siedono Fiom, Uilm e Usb – è di arrivare a una definizione entro giugno.