Wartsila conferma passaggio di proprietà dello stabilimento di Trieste a Msc

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da oggi 255 dipendenti e lo stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle sono passati ufficialmente al gruppo Msc. Lo ha annunciato Wartsila che in una nota ha ricordato la decisione di luglio 2022 che prevedeva lo stop alla produzione italiana per puntare sul nuovo stabilimento di Vaasa in Finlandia. Quello che non ricorda il gruppo è il complesso percorso visto che la società avrebbe inizialmente voluto licenziare gli oltre 400 dipendenti dell’epoca perdendo poi una serie di battaglie legali e arrivando all’epilogo dello scorso gennaio quando grazie alla interlocuzione dell’allora presidente dell’autorità portuale Zeno D’Agostino, Msc, ha deciso di puntare sullo stabilimento in provincia di Trieste per la produzione di vagoni ferroviari garantendo e implementando i livelli occupazionali. La partita del trasferimento delle proprietà si completerà in autunno con il resto degli edifici e degli asset. Il gruppo finlandese nella nota sottolinea che Trieste e gli siti italiani rimarranno importanti per il Gruppo Wärtsilä con attività di R&D, vendita, sourcing, services, project management e formazione. Håkan Agnevall, Presidente e CEO di Wärtsilä ha ricordato l’impegno nella decarbonizzazione mentre Roger Holm, Presidente del business Marine di Wärtsilä ha spiegato che «Con la transazione con Msc, dopo un periodo di incertezza, siamo ora in grado di fornire maggiore chiarezza in merito ai dipendenti trasferiti. Wärtsilä in Italia continuerà a servire i nostri clienti attraverso i nostri team di esperti a Trieste, Genova, Napoli e Taranto».