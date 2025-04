“We Love Safety FVG”: annunciati gli 81 finalisti. Al via le votazioni su Instagram per le scuole superiori

Sono 81 i progetti finalisti della quarta edizione di “We Love Safety FVG – percorso laboratoriale e concorso di idee sul tema della sicurezza“, il progetto regionale quest’anno dedicato all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale nelle scuole del Friuli Venezia Giulia. La giuria tecnica ha selezionato 41 elaborati delle scuole medie e 40 delle scuole superiori, espressione della creatività e dell’impegno degli studenti sui temi della prevenzione e dell’innovazione. Per quanto riguarda le scuole medie, i progetti finalisti provengono tre da istituti di Pordenone, sei da Gorizia, tredici da Udine e diciannove da Trieste. Tra le scuole superiori, i lavori selezionati arrivano tre da istituti di Trieste, tre da Udine, nove da Gorizia e venticinque da Pordenone.

Da ieri, martedì 9 aprile, si apre la fase di votazione per i progetti finalisti delle scuole superiori attraverso il profilo Instagram ufficiale @welovesafetyfvg. Le preferenze espresse tramite i “like” del pubblico – raccolti fino al 23 aprile – contribuiranno alla valutazione finale assieme al voto della giuria tecnica. Il profilo è stato reso privato proprio per garantire una partecipazione trasparente e corretta alla votazione popolare.

Dal 23 aprile al 7 maggio sarà invece la volta delle scuole medie: anche per loro, i progetti selezionati saranno pubblicati su Instagram e sottoposti al giudizio del pubblico.

La quarta edizione del progetto “We Love Safety FVG”, per l’anno scolastico 2024/2025, è intitolata “Fatti la domanda giusta: sicurezza e intelligenza artificiale a confronto”. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Friuli Venezia Giulia in un percorso formativo e creativo dedicato alla sicurezza, con un focus sulle potenzialità e criticità dell’intelligenza artificiale. Il progetto ha previsto un laboratorio in classe della durata di 2 ore sul tema della sicurezza, seguito da un approfondimento di ulteriori 2 ore dedicato alla realizzazione di un progetto creativo. L’obiettivo è stimolare una riflessione critica e consapevole sui temi della sicurezza e dell’innovazione tecnologica, incentivando il confronto e la partecipazione attiva.

Il progetto è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ideato e co-finanziato dalle Casse Edili di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, realizzato in collaborazione con le scuole edili Formedil di Gorizia, ESMEPS – Ente Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza di Pordenone, Edilmaster di Trieste, CEFS – Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine e gode del patrocinio del Comune di Trieste, il Comune di Gorizia, il Comune di Pordenone e il Comune di Udine.

In alto un frame di uno dei video finalisti di questa edizione