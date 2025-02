Webinar “Come la tecnologia può facilitare la vita di tutti i giorni”

Tornano a Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 12 febbraio è in programma il webinar gratuito “Come la tecnologia può facilitare la vita di tutti i giorni” in cui Amato Della Vecchia, responsabile Digital & Experience in Poste Italiane, racconterà come smartphone, App e dispositivi intelligenti siano diventati estensioni della nostra vita quotidiana, agevolando attività e servizi, riducendo tempi di lavorazione e spostamenti. Alla guida di questa trasformazione ci sono trend di innovazione come le super app e l’integrazione sempre più avanzata dell’Intelligenza Artificiale.

Tra le innovazioni in atto nel panorama tecnologico, le super app stanno attirando l’attenzione delle aziende perché consentono di integrare al loro interno una vasta gamma di servizi: dalla messaggistica alle prenotazioni, dai pagamenti delle utenze agli investimenti.

Le super app rappresentano un vantaggio significativo in termini di praticità, risparmio di tempo e personalizzazione perché offrono agli utenti la possibilità di accedere a tutto ciò di cui hanno bisogno senza dover cambiare applicazione per ciascuna attività.

Inoltre, la gestione unificata delle transazioni, unita ai sistemi evoluti di controllo consentono di migliorare il livello di sicurezza evidenziando eventuali anomalie rispetto al comportamento abituale dell’utente.

Grazie a una UX sempre più raffinata, ad un’UI personalizzata e all’integrazione dell’AI, il digitale sta diventando più accessibile, sicuro e inclusivo.

La sessione sarà trasmessa in diretta alle 14:30 e sarà possibile presentare domande in diretta attraverso la chat. Per chi non potesse partecipare la registrazione rimarrà visibile in streaming sempre dal sito https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University propone costantemente nuovi contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili nella sezione web, con una sezione dedicata in Lingua Italiana dei Segni.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.