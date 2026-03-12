  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 12 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Trieste, Podmenich risponderà di omicidio e tentato omicidio
Calo dei negozi a Udine, la replica di Venanzi
Sanitari minacciati e aggrediti, scende in campo la Croce Rossa
Medici e infermieri, nel 2025 quelli aggrediti sono stati 791
Il parere del super consulente Monfreda: “Non le toccò il seno”
Webuild guarda all’acquisizione di Rizzani de Eccher
Maltratta la moglie per vent’anni, condanna a oltre tre anni
Ambasciatore Bambus “Italia ed Estonia unite dai principi e valori europei”
Giornata della Libera Professione, da Inarcassa due richieste al Governo
Scoccimarro, mostra Scart comunica utilità economia circolare
BUSINESS FVG


Economia
Lo conferma l'Ad Salini: integrazione verticale

Webuild guarda all’acquisizione di Rizzani de Eccher

Il gruppo friulano è controllato da Saggitta
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

«Vediamo una opportunità». Pietro Salini, amministratore delegato del colosso delle costruzioni Webuild, ha risposto così su una possibile acquisizione di Rizzani de Eccher aggiungendo che «stiamo valutando una possibilità di integrazione verticale che potrebbe internalizzare l’Ebitda che oggi rimane all’interno del gruppo».

Salini conferma una voce che circola da metà gennaio ovvero che il suo gruppo, nato dalla fusione di Salini e Impregilo, sarebbe interessato ad acquisire in particolare l’area che si occupa dei cantieri ferroviari e nello specifico l’appalto per il collegamento dell’aeroporto Marco Polo di Venezia con la stazione di Mestre oltre ad altri interventi in Sicilia.

Rizzani de Eccher ha inoltre due opere strategiche in Friuli Venezia Giulia: il cantiere dell’ospedale di Cattinara, fermo da diversi mesi, e la sostituzione di  10 cavalcavia della A4 tra San Donà e Portogruaro, opere fondamentali per la terza corsia. Il gruppo friulano al momento conta su 1.800 dipendenti e la maggioranza della proprietà fa capo al gruppo Saggita che nel 2024 ha rilevato il 76% delle quote mentre il resto è rimasto ai fratelli Marco e Claudio de Eccher.

