Webuild guarda all’acquisizione di Rizzani de Eccher

«Vediamo una opportunità». Pietro Salini, amministratore delegato del colosso delle costruzioni Webuild, ha risposto così su una possibile acquisizione di Rizzani de Eccher aggiungendo che «stiamo valutando una possibilità di integrazione verticale che potrebbe internalizzare l’Ebitda che oggi rimane all’interno del gruppo».

Salini conferma una voce che circola da metà gennaio ovvero che il suo gruppo, nato dalla fusione di Salini e Impregilo, sarebbe interessato ad acquisire in particolare l’area che si occupa dei cantieri ferroviari e nello specifico l’appalto per il collegamento dell’aeroporto Marco Polo di Venezia con la stazione di Mestre oltre ad altri interventi in Sicilia.

Rizzani de Eccher ha inoltre due opere strategiche in Friuli Venezia Giulia: il cantiere dell’ospedale di Cattinara, fermo da diversi mesi, e la sostituzione di 10 cavalcavia della A4 tra San Donà e Portogruaro, opere fondamentali per la terza corsia. Il gruppo friulano al momento conta su 1.800 dipendenti e la maggioranza della proprietà fa capo al gruppo Saggita che nel 2024 ha rilevato il 76% delle quote mentre il resto è rimasto ai fratelli Marco e Claudio de Eccher.