Week end di scioperi, oggi fermi i lavoratori del Tpl

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un contratto in scadenza e la mancanza di apertura per un rinnovo che possa andare incontro alle richieste dei sindacati che vorrebbero un 16% in più in busta paga. Anche gli autisti di Tpl Fvg hanno incrociato le braccia oggi a seguito dello sciopero nazionale indetto da tutte le sigle sindacali. A Pordenone l’astensione al lavoro è iniziata dalle 9 fino alle 17 per l’urbano e in due fasce 8.30/12.30 e 16.50/20.50 per l’extraurbano con l’adesione arrivata rispettivamente all’80% e al 60% per l’extraurbano. A Udine lo sciopero è iniziato alle 15 e proseguirà fino alle 23 l’adesione è stata del 70% in linea con l’isontino dove lo stop è iniziato alle 16 e finirà un minuto prima della mezzanotte. A Trieste nella prima fascia dello stop, ovvero quella del mattino dalle 9 alle 13, l’adesione è stata intorno al 70% e la successiva fascia partirà dalle 18.30 fino alle 22.30. Quello di oggi chiude un week end di scioperi iniziati sabato con lo stop per i piloti di Ita e di Wizz Air, senza però ricadute per il Trieste Airport e quello più pesante del trasporto ferroviario che ha visto una adesione elevata nella giornata di domenica con ripercussioni in tutto il Friuli Venezia Giulia. In questo caso l’astensione al lavoro è stata indetta da Usb e altre sigle autonome che ha portato alla quasi totalità della cancellazione dei treni regionali e lo stop anche alle frecce.