Welfare e invecchiamento attivo, “patto” tra federsanità e sindacati pensionati

Rafforzare il confronto sulle strutture per anziani, promuovere politiche di invecchiamento attivo e sviluppare iniziative di prevenzione e salute: sono questi i tre obiettivi principali del protocollo d’intesa siglato oggi a Udine tra Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia e i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil.

L’accordo è stato sottoscritto dal presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli, e dai segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei pensionati Renato Bressan (Spi Cgil), Luciano Bordin (Fnp Cisl) e Michele Cipriani (Uilp). L’obiettivo è quello di avviare e consolidare una collaborazione strutturata su temi strategici per il benessere della popolazione anziana, in coerenza con la legislazione regionale sull’invecchiamento attivo e con l’esigenza di darle concreta attuazione.

Più nel dettaglio, l’intesa ha una validità di tre anni e prevede l’attivazione di tavoli congiunti di confronto su tre ambiti principali: il sistema delle strutture pubbliche per l’assistenza agli anziani, con particolare attenzione alle Asp e alle case di riposo comunali; le politiche e i programmi per l’invecchiamento attivo, valorizzando le esperienze locali; la promozione della salute, la prevenzione e i corretti stili di vita, in raccordo con le iniziative già avviate da aziende sanitarie ed enti locali.

I tavoli di lavoro si riuniranno indicativamente due volte l’anno e avranno il compito di individuare priorità condivise e azioni concrete, favorendo lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche. Al termine del triennio, le parti valuteranno congiuntamente i risultati raggiunti e l’eventuale prosecuzione della collaborazione.