Welfare: Rosolen, contributo previdenza complementare per figli minori

“Incentivare l’adesione alla previdenza complementare attraverso il riconoscimento di un contributo per ogni figlio minore fino al raggiungimento della maggiore età, rappresenta uno dei tanti strumenti attivati dall’Amministrazione regionale per promuovere forme di welfare integrato e per assicurare ai giovani livelli di pensione più elevati in futuro”. Così l’assessore al lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen annuncia l’avvio dei termini per la presentazione delle domande di contributo che incentivano la previdenza complementare per figli minori a carico, per il quale sono stati messi a disposizione nell’ultima legge di bilancio 400 mila euro. “Invecchiamento della popolazione, lavoro non continuativo, giovani che entrano sempre più tardi nel mondo del lavoro – ha spiegato l’assessore – sono fenomeni che confermano quanto sia centrale il tema delle pensioni integrative e determinante la scelta di aiutare le giovani generazioni a mantenere un adeguato tenore di vita una volta raggiunto il pensionamento”.

La misura, introdotta nel 2023, consiste in un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati dalla famiglia in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. In due anni le domande di contributo si sono triplicate, passando da 228 a 733 così come il numero dei beneficiari che sono aumentati da 733 a 1162. Possono richiedere il contributo i titolari di Carta famiglia con un ISEE fino a 35.000 euro che hanno effettuato versamenti nel fondo di previdenza complementare intestato al figlio minore per un importo di almeno 300 euro nel 2024. Non è invece richiesto l’Isee alle madri inserite in un percorso di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza e ai genitori in possesso di certificato di stato vedovile. La richiesta di contributo che può essere presentata esclusivamente in modalità online ogni anno, fino al compimento della maggiore età del figlio, deve essere inviata a partire dal 1 marzo ed entro il termine del 31 maggio di ogni anno. La domanda può essere presentata ogni anno, fino al compimento della maggiore età del figlio. Per l’anno 2025, l’importo del contributo è di 200 euro per ogni figlio minore. Per maggiori informazioni: https://tinyurl.com/k7nbfwcv