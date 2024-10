Zannier: “Annata agricola con condizioni meteo mutevoli, ma la qualità non ne ha risentito”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “E’ stata un’annata agricola contraddistinta da fasi molto mutevoli tra piogge e siccità, ma la qualità delle produzioni non ne ha risentito”. A tracciare il bilancio della stagione è l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Zannier, intervenuto ad un convegno a Cormons.

E’ stata la conferenza dal titolo “La nutrizione idrico-minerale di precisione per il raggiungimento di produzioni superiori”, organizzata a Cormons dalla Cantina Produttori, l’occasione per tracciare un primo bilancio della stagione agricola ormai agli sgoccioli. A fornire un quadro generale della situazione è stato l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Zannier.

Zannier ha anche evidenziato come i cambiamenti climatici siano un fattore sempre più costante soprattutto per le produzioni pluriennali, che hanno più difficoltà ad adattarsi e per le quali sono necessari maggiori investimenti. Nel corso della conferenza a Cormons, infine, è stata evidenziata dall’assessore comunale all’agricoltura Mauro Drius l’importanza della gestione della risorsa idrica in agricoltura.