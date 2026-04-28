Zannier, Foresta in Valle avvicina risorsa legno ai cittadini

“La filiera legno è una delle produzioni che meglio rappresentano la capacità del Friuli Venezia Giulia di coniugare valore ambientale ed economico: la gestione forestale è infatti la principale garanzia per mantenere le nostre foreste in salute e assicurare loro continuità nel tempo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier nel corso della presentazione della quarta edizione di Foresta in Valle, l’evento annuale di riferimento del sistema Foresta-Legno regionale, in programma a Paularo il 16 e 17 maggio.

“Dalla gestione sostenibile derivano prodotti che diventano valore aggiunto per il territorio: è importante creare occasioni di confronto diretto tra operatori e cittadini per far comprendere il livello di sostenibilità garantito e i vantaggi concreti dell’utilizzo del legno rispetto ad altri materiali di sintesi”, ha aggiunto Zannier.

La manifestazione si configura come un laboratorio a cielo aperto in cui istituzioni, enti, operatori e cittadini si incontrano per approfondire e valorizzare la filiera del legno, attraverso un approccio tecnico, culturale ed esperienziale. Dopo le precedenti edizioni nelle Valli del Natisone, in Val Cellina e in Val Canale, l’appuntamento approda quest’anno in Carnia, confermando il forte legame con i territori montani.

“È un momento di festa, ma anche un’occasione per far capire quanto sia vantaggioso utilizzare il legno delle nostre foreste: una scelta che genera benefici per l’economia regionale e contribuisce alla salute e alla durata nel tempo del patrimonio forestale”, ha evidenziato l’assessore. “Il percorso di sostenibilità della filiera legno garantisce inoltre, in modo naturale, lo stoccaggio del carbonio: scegliere prodotti in legno del Friuli Venezia Giulia significa quindi investire in un futuro più sostenibile, sostenendo allo stesso tempo un’economia locale solida e responsabile”, ha concluso Zannier.

Il programma prevede due giornate di appuntamenti tra conferenze, laboratori ed esposizioni: la giornata di sabato 16 maggio sarà dedicata agli approfondimenti tecnici, mentre domenica 17 maggio sarà rivolta in particolare alle famiglie. Si inizierà sabato a Palazzo Calice con la conferenza “Foreste e territori: la gestione che crea valore”, patrocinata dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali. Il calendario propone inoltre eventi collaterali anche di carattere musicale, in collaborazione – tra gli altri – con Palchi nei Parchi e NanoValbruna.

A chiudere la manifestazione sarà la gara dei boscaioli per l’assegnazione del quarto trofeo “Boscaioli in Valle”, una competizione che metterà alla prova i partecipanti in prove di abilità, velocità e precisione nel taglio e nella lavorazione del legno.

All’incontro di presentazione è intervenuto anche il presidente del Cluster Fvg Legno-Arredo, Edi Snaidero e la direttrice di Legno Servizi, Elisa Beltramini, moderati da Rosella Cavallini del Cluster Arredo.

Foresta in Valle è promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Cluster Legno Arredo e Sistema Casa Fvg e Legno Servizi – Cluster forestale Fvg.