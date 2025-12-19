Zannier, nel 2025 400 mln per filiere e territori

“Il 2025 è stato un anno di lavoro intenso e di risultati concreti: abbiamo messo in campo risorse importanti, superando complessivamente i 400 milioni di euro tra finanziamenti, contributi e investimenti attivati, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese agricole, sostenere i territori montani, tutelare l’ambiente e accompagnare le filiere garantendone la sostenibilità economica nella transizione ecologica e produttiva”. Con queste parole l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, oggi a Trieste, ha tracciato il bilancio dell’attività del suo assessorato a margine della conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale guidata dal presidente Massimiliano Fedriga. Zannier ha ricordato come uno dei pilastri dell’azione regionale sia stato il Fondo di rotazione in agricoltura, che nel solo 2025 ha consentito l’erogazione di oltre mille finanziamenti a tasso zero per circa 230 milioni di euro, portando l’operatività complessiva dello strumento a oltre 650 milioni. “Un segnale forte – ha evidenziato l’assessore – di sostegno alla liquidità e, sempre più, agli investimenti strutturali delle aziende”. Accanto a questo, il Programma Valore Agricoltura, avviato nel 2025, ha finanziato più di 150 imprese con oltre 20 milioni di euro, sostenendo innovazione, transizione energetica, multifunzionalità e miglioramento delle condizioni di lavoro. Nel corso dell’anno, ha illustrato l’assessore, è stato dato impulso anche alla transizione ecologica, con contributi per oltre 7 milioni di euro a favore di impianti fotovoltaici sui fabbricati rurali, e all’accesso al credito, grazie a garanzie regionali che hanno attivato 30 milioni di euro di investimenti. “Sul fronte della Politica agricola comune – ha rimarcato l’esponente della Giunta – il 2025 ha segnato la piena operatività dell’Organismo pagatore regionale, che ha superato il target europeo di spesa ed erogato complessivamente 86,3 milioni di euro a oltre 11 mila beneficiari, migliorando in modo significativo anche la tempistica degli anticipi”.

Zannier ha quindi richiamato l’avanzamento del Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027, con oltre il 70 per cento delle risorse regionali già attivate e contributi approvati per più di 60 milioni di euro, oltre ai pagamenti agroambientali e per l’agricoltura biologica che hanno superato i 25 milioni. Nel 2025 si è inoltre chiusa definitivamente la programmazione del Psr 2014-2022, con ulteriori 50 milioni erogati alle imprese agricole, agroindustriali e forestali. Ampio spazio è stato riservato al settore vitivinicolo, che ha visto contributi per 10,4 milioni di euro a favore di oltre 430 aziende, e all’attività di Ersa, che ha investito oltre un milione di euro nella promozione, rafforzando al contempo consulenza e assistenza tecnica alle imprese. È proseguito anche il percorso di valorizzazione del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, che oggi coinvolge più di 460 aziende agroalimentari regionali. L’assessore ha poi ricordato gli interventi sulla gestione forestale, sull’antincendio boschivo, sulla tutela delle risorse ittiche, sulla protezione del territorio montano e sull’ammodernamento degli impianti irrigui, oltre al sostegno ai Comuni montani e alla conclusione dell’iter del Piano faunistico regionale.

“Un’azione diffusa – ha osservato – che tiene insieme sicurezza del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale”. Guardando al futuro, Zannier ha sottolineato come il 2026 sarà caratterizzato da nuove e importanti opportunità: “Destineremo – ha annunciato l’assessore – alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche oltre 125 milioni di euro. Rafforzeremo il Fondo di rotazione (che avrà a disposizione 27,5 milioni) e il Programma valore agricoltura, attiveremo nuovi bandi per investimenti produttivi, giovani agricoltori, innovazione e filiere, e introdurremo strumenti innovativi come la valorizzazione dei crediti di carbonio”. Sono inoltre previste nuove misure per il settore vitivinicolo, il sostegno alle produzioni agricole, una misura sperimentale per il commercio nei piccoli Comuni montani, l’attuazione dei Piani venatori distrettuali e il potenziamento delle attività del Corpo forestale regionale. “Il nostro obiettivo – ha concluso Zannier – è continuare a costruire politiche concrete e vicine ai territori, capaci di dare stabilità alle imprese e prospettive di sviluppo sostenibile al Friuli Venezia Giulia”.