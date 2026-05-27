Zanon di Udine premiato in Europa con “Fleeve”

La delegazione di studenti dell’ITC “Zanon” di Udine, partecipante alla competizione internazionale studentesca POPRI Youth Competition, ha ricevuto il 3° premio – con il proprio progetto “Fleeve” – davanti alle delegazioni di ben dieci paesi europei, riunite a Skopje (Macedonia) in occasione dell’11° Forum EUSAIR, l’area adriaco-ionico che riunisce dieci paesi dell’Ue paesi candidati all’adesione.

È stata Confcooperative Fvg ad accompagnare lo Zanon in questa esperienza: la POPRI Youth Competition è una iniziativa internazionale dedicata alla promozione dell’imprenditorialità giovanile nell’area Adriatico-Ionica, di cui Confcooperative Fvg è partner e organizzatrice per l’Italia. La competizione, nata in Slovenia e oggi estesa ai Paesi della strategia EUSAIR, rappresenta un’importante opportunità di confronto internazionale per studenti delle scuole secondarie superiori e universitari, chiamati a sviluppare e presentare idee imprenditoriali innovative.

Sara Bortolussi e Tania Pasqualetti, dell’Istituto Zanon, sono state protagoniste di un percorso di sviluppo progettuale e imprenditoriale, e hanno presentato il progetto sviluppato da 12 studenti di classe quarta con la docente Tiziana Tibalt, guida e mentor nello sviluppo del progetto, supportate dalle formatrici di Confcooperative Anna Quaia e Gioia Leita.

Il progetto presentato dalle due studentesse friulane si chiama “Fleeve” ed è una innovativa startup che ha progettato “Mobble”, una bottiglia modulare personale.

A rappresentare l’Italia è stato anche, per la categoria universitaria, un gruppo di studenti del corso di laurea in Beni culturali, che hanno sviluppato il proprio progetto nell’ambito di un percorso di tirocinio realizzato insieme alla cooperativa Puntozero.

«La partecipazione a POPRI conferma l’impegno dell’Area Educazione Cooperativa di Confcooperative Friuli Venezia Giulia nella promozione delle competenze imprenditoriali, dell’innovazione e della cooperazione internazionale tra le nuove generazioni, valorizzando percorsi che mettono al centro creatività, sostenibilità e capacità di costruire idee per il futuro», è il commento a caldo del presidente regionale di Confcooperative, Daniele Castagnaviz.

«Il premio a livello europeo ci riempie di soddisfazione e conferma l’importanza di accompagnare gli studenti in percorsi che uniscono alla didattica la creatività e il confronto con il mondo del lavoro», è il commento della dirigente dell’ITC Zanon, Elena Venturini.

Gli studenti premiati saranno invitati a Isola, in Slovenia, a settembre, per la Mediterranean Coast and Macro-regional Strategies Week, evento dedicato alla cooperazione regionale e allo sviluppo sostenibile.

«Siamo immensamente orgogliosi di tutti I partecipanti. Lo spirito imprenditoriale e le competenze dimostrate provano che i giovani delle nostre regioni sono un vero driver di cambiamento», ha detto Tanja Kožuh, direttrice del Primorska Technology Park, il parco tecnologico di Nova Gorica (Slovenia), capofila internazionale del programma POPRI.