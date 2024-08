Zeno D’Agostino nominato presidente di Technital

Presidente di Technital. Sarà questa la nuova dicitura sotto il bigliettino da visita di Zeno D’Agostino fino allo scorso giugno presidente dell’autorità portuale dell’alto Adriatico orientale ha confermato la nuova nomina. Veronese di origine, D’Agostino, era in scadenza a fine anno dall’autority e per questo aveva presentato a sorpresa le dimissioni spiegando la volontà di avvicinarsi a casa. In questo contesto si inserisce la nomina alla Technital in cui subentra ad Alberto Scotti, ex e poi presidente che lascia dopo 38 anni di gestione ma che in questa fase ha assunto il ruolo di vicepresidente per supportare l’inserimento dello stesso D’Agostino. La società è nata nel 1964 a Verona ed è specializzata in servizi di ingegneria per grandi opere, che fornisce servizi di consulenza per pubbliche amministrazioni e per enti privati. È una delle più grandi e antiche società di ingegneria italiane e ha avuto ruoli in diverse attività tra cui il Mose. L’azienda ha spiegato che D’Agostino è stato scelto per la sua vasta esperienza nazionale e internazionale e per dare un nuovo impulso al suo sviluppo, nella continuità e in aderenza alle nuove esigenze del mercato dell’ingegneria. «Grande soddisfazione – ha espresso lo stesso D’Agostino – e sono contento di affrontare una nuova avventura professionale vicina a casa, vicina alla mia famiglia».