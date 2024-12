Ziberna a metà mandato: “Bilancio straordinario, cantieri per 100 milioni di euro”

Una quarantina di strade riasfaltate, 32 milioni di euro per il Bando Borghi con cui riqualificare via Rastello e area castellana, oltre al fiore all’occhiello della Capitale europea della Cultura ormai prossima a diventare realtà. Sono alcuni dei risultati che il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna rivendica in questa prima metà del suo secondo mandato. Il primo cittadino ha tracciato il bilancio di un lavoro che guarda ad un futuro nuovo per la città anche oltre il 2025.

Positivo il giudizio che Ziberna dà alla sua amministrazione anche sul fronte del rilancio del commercio.

Tra i dati sottolineati dal primo cittadino nel corso della conferenza di metà mandato anche i 36 milioni di euro destinati al sociale e al welfare. GUARDA IL VIDEO