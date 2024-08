Zilli, a Buja progetti a favore della comunità

“La Regione continua a sostenere le amministrazioni comunali che investono per migliorare i servizi ai cittadini, in particolare, quelli dedicati alle famiglie, ai giovani e alle fasce fragili. Le progettualità che il Comune di Buja ha illustrato oggi incarnano questo spirito orientato alla costante crescita della comunità e del suo benessere, assieme allo sviluppo del territorio: i lavori ormai quasi conclusi per la realizzazione del nuovo polo dell’Infanzia ne sono un esempio tangibile”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dell’incontro che si è svolto oggi in municipio a Buja con il sindaco Silvia Maria Pezzetta e i componenti della Giunta comunale, durante il quale sono stati illustrati all’esponente dell’Esecutivo regionale i progetti realizzati e quelli in fase di esecuzione dell’Amministrazione locale, in particolare il nuovo polo dell’infanzia di via Vidiset, i miglioramenti sugli assi viari, la ristrutturazione della piazza delle Acque nella frazione di San Floreano e della pista di pattinaggio.

Nel dettaglio, i lavori per il polo dell’infanzia hanno richiesto un investimento di 1,2 milioni di euro (fondi Pnrr) a cui la Regione ha aggiunto 700mila euro per coprire i maggiori oneri dovuti ai rincari per le materie prime che hanno caratterizzato il post-Covid; grazie a queste risorse l’opera sarà conclusa, a fine settembre, con largo anticipo rispetto al cronoprogramma.

“Si tratta di un’opera in grado di dare risposte alle esigenze delle famiglie che vivono sul territorio, una struttura qualificata a servizio di una vasta area collinare e fortemente industrializzata” ha commentato Zilli plaudendo al Comune anche per la capacità di intercettare le risorse del Pnrr e per l’ottimo avanzamento dei lavori, che saranno conclusi in anticipo rispetto alle previsioni.

Tra le progettualità che saranno completate entro la fine di settembre anche la ristrutturazione del campo di pattinaggio mentre inizierà il prossimo mese la risistemazione della piazza delle Acque nella frazione di San Floreano.

Come è emerso nell’incontro, è previsto il restyling del polisportivo, con un investimento di un milione di euro, che prevede l’ammodernamento delle strutture esistenti a disposizione dell’intera comunità collinare.

Sono infine iniziate le asfaltature delle strade comunali finanziate con 700mila euro.