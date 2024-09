Zilli, corso Informest aiuta a vincere le sfide europee

“Informest dimostra ancora una volta di essere una realtà al servizio del territorio, delle aziende e delle istituzioni: un punto di riferimento imprescindibile per aumentarne le competenze mettendo a disposizione strumenti utili per il rilancio dei nostri territori in chiave europea. In questo contesto di continua crescita e collaborazione si inserisce l’iniziativa che abbiamo presentato oggi, dedicata all’alta formazione per amministratori locali, funzionari e dirigenti che operano nella nostra Regione. Siamo convinti che incrementare con costanza il bagaglio delle competenze, sia la ricetta migliore per mantenere il podio che ci vede tra le prime Regioni in Italia e in Europa per la capacità di spesa dei finanziamenti Pnrr e della Programmazione europea, e di tutti i fondi che ci vengono riconosciuti per lo sviluppo, la coesione sociale e l’innovazione in particolare”.



Lo ha sottolineato l’assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, che questa mattina, nella sede di Udine della Regione, è intervenuta alla presentazione del programma di alta formazione “Verso un futuro sostenibile. Le nuove frontiere delle politiche europee per i territori”. Si tratta di un programma dedicato in particolare agli amministratori locali, funzionari e dirigenti che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia, ma aperto anche agli imprenditori, ai professionisti e ai cittadini.



Sono intervenuti all’illustrazione ufficiale, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, il presidente Anci Friuli Venezia Giulia, Dorino Favot, il direttore di Informest, Graziano Lorenzon, e il presidente della “Fondazione collegio europeo di Parma”, Cesare Azzali.



“L’importante ciclo di seminari dà la possibilità ai partecipanti di conoscere le opportunità che offre l’Unione Europea – ha aggiunto Zilli – e di essere al tempo stesso protagonisti delle future politiche europee attraverso una preparazione strategica e qualificata. L’obiettivo è di consentire ai nostri territori di cogliere e vincere le sfide per il futuro attraverso una sempre maggiore competitività a livello internazionale”.



Il corso è stato organizzato da Informest e Regione Fvg, in collaborazione con “Fondazione collegio europeo di Parma”, Anci Fvg, ComPa Fvg, Aiccre, col patrocinio del Consiglio regionale. Prende avvio, con il primo seminario, nel mese di ottobre, per terminare nel luglio del prossimo anno con 10 appuntamenti.