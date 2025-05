Zilli, FVG Plus prosegue azione efficace su tessuto produttivo

“La società FVG Plus continua con efficacia la sua missione di supporto creditizio al tessuto produttivo regionale, motivo per la quale è nata, e si dedica ad attivare i migliori strumenti di sostegno alle imprese per favorirne lo sviluppo capillare sul territorio”.

È il commento dell’assessore alle Finanze Barbara Zilli all’approvazione del bilancio di esercizio 2024 – con un utile di 108.612 euro – da parte dell’Assemblea ordinaria, tenutasi oggi a Udine.

La società, costituita a luglio del 2022, ha nella Regione il socio di maggioranza con una quota pari al 85,71%. Dall’assemblea è stata approvata la composizione del Collegio sindacale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, formato da Monica Barbiero, che assumerà la carica di presidente dell’organo, Giuseppe Varisco e Roberto Corciulo designati a sindaci effettivi, Vittorio Pella e Elisa Palù che assumeranno la carica di sindaci supplenti. L’assessore ha ringraziato il Collegio sindacale uscente e augurato buon lavoro agli entranti. Su proposta motivata del Collegio sindacale è stato inoltre individuato il soggetto incaricato della revisione legale, nella PriceWaterhouseCoopers SpA.

“FVG Plus – ha osservato Zilli – è in linea con il suo mandato e i suoi obiettivi, di segreteria di gestione dei fondi di rotazione e dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali, di supporto alla crisi aziendali e di attivazione di strumenti a favore delle Pmi e delle start-up innovative”. L’implementazione di queste azioni ha portato a un sensibile aumento del valore della produzione – pari al 74% – rispetto all’esercizio 2023. FVG Plus ci accinge peraltro ad ampliare il suo raggio d’azione. “Entro la fine del 2025 – ha annunciato l’assessore – la società sarà operativa anche a favore delle famiglie in quanto le verrà affidata la competenza sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa”.