Zilli, unanimità dal Cal su assestamento di bilancio estivo

“Abbiamo accolto con soddisfazione l’unanimità del Consiglio delle autonomie locali sulla manovra di assestamento che porteremo all’esame del Consiglio regionale il prossimo mese di luglio, risultato di una corretta e proficua collaborazione. Le risorse destinate daranno risposte concrete ai territori, irrobustendo linee di finanziamento che in questi anni hanno dato risultati importanti in termini di sviluppo e sostegno al sistema produttivo e alle comunità, continuando a dare importante ruolo agli investimenti, con un occhio di riguardo particolare alle fasce di popolazione più fragili”.

Lo ha affermato oggi l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta in presenza alla riunione del Consiglio delle autonomie locali (Cal), ospitato nella sede udinese della Regione, per condividere i contenuti principali dell’assestamento estivo di bilancio che sarà approvato mercoledì 18 giugno dalla Giunta regionale. Ha partecipato alla riunione, in presenza, anche l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

Nel suo intervento, l’assessore ha sottolineato come l’assestamento in arrivo sia significativo per importanza strategica, in linea con l’indirizzo dato dal governatore Massimiliano Fedriga e condiviso da tutto l’Esecutivo.

Tra le poste principali della manovra, l’aumento di 40 milioni di euro al Frie e 39 milioni per il fondo di rotazione in agricoltura, cui si aggiungono 13 milioni di euro per investimenti agricoli e 3 milioni per interventi a favore delle imprese e per il fotovoltaico in agricoltura.

Per quanto riguarda le attività produttive, 7 milioni di euro saranno destinati al sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali e saranno inoltre utilizzate risorse pari a 5,5 milioni per finanziare ulteriormente il bando per l’installazione di impianti fotovoltaici; sono previste ulteriori destinazioni per l’acquisto di macchinari, impianti e beni strumentali (5 milioni 230 mila euro), mentre 5 milioni saranno destinati a favore delle imprese per gli accordi di insediamento. Ulteriori 5 milioni saranno disposti per incentivare l’insediamento delle strutture alberghiere, sia per nuove realizzazioni sia per riconversione e miglioramento di quelle esistenti.

Sul fronte delle infrastrutture e aree produttive, saranno destinati 4,5 milioni di euro ai Consorzi per infrastrutture locali, mentre per PromoturismoFVG, sono previsti 3 milioni di euro per interventi sui poli di competenza e 1,8 milioni per la promozione dei grandi eventi.

Per quanto riguarda la difesa dell’ambiente, di particolare rilievo sono le risorse che andranno ad aumentare il fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico (12 milioni 860 mila euro) e per la realizzazione dei centri di raccolta per i rifiuti urbani dei comuni (12 milioni 200 mila euro), cui si aggiungono 6 milioni per contributi alle imprese a sostegno delle comunità energetiche, 5,5 milioni per interventi straordinari di dragaggio, 4,85 milioni per opere idrauliche di competenza regionale, 2 milioni per la manutenzione ordinaria e 2 milioni per quella straordinaria dei corsi d’acqua.

Nella manovra di assestamento estivo viene data particolare attenzione alle grandi opere viarie regionali, come la Tangenziale Sud di Udine, considerata opera strategica dal territorio e largamente condivisa dagli Enti locali, che sarà finanziata con 62 milioni di euro.

Cinquecento mila euro, inoltre, saranno destinati per la riqualificazione di sottopassi realizzati in convenzione tra Regione, Enti locali e RFI per l’eliminazione dei passaggi a livello; 500mila euro per azioni degli enti locali o di società a partecipazione pubblica finalizzate alla mitigazione degli impatti su traffico passeggeri e merci in caso di chiusure per lavori su arterie ad alta percorrenza.

Per i centri minori e le aree interne sono previsti 2 milioni di euro per gli interventi previsti dalla Legge regionale 2/2000, mentre per la riqualificazione delle aree verdi a favore delle amministrazioni locali sarà destinato 1 milione di euro.

Per quanto riguarda il sociale, sono stati destinati a favore dei Comuni ulteriori 8 milioni di euro per i bandi a sostegno dei cittadini meno abbienti per il pagamento della locazione e 10 milioni saranno destinati a Comuni ed enti per il Terzo settore per favorire nuove forme abitative adatte a coloro che si trovano in situazioni di fragilità; 2,7 milioni andranno a favore degli enti locali per il fondo autonomia possibile, 3,5 per il fondo sociale per la disabilità e 3 milioni di euro serviranno per individuare e realizzare soluzioni abitative a favore dei professionisti nell’ambito della salute, con il coinvolgimento delle aziende sanitarie.

“Questa manovra – ha concluso Zilli – è frutto di una visione prospettica sul futuro del Friuli Venezia Giulia e al benessere delle sue comunità. Le risorse messe in campo sono strumenti concreti per sostenere imprese, famiglie, comuni e territori in un percorso di crescita sostenibile e condivisa”.