Zml, finita la “cassa”. Si va verso la solidarietà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due mesi di proroga della cassa integrazione dopodiché la proposta, messa sul piatto dall’azienda, è quella di far ricorso alla solidarietà. La Zml di Maniago, colosso della metalmeccanica del Gruppo Cividale, 411 dipendenti, continua a soffrire. In particolare il reparto ghisa che ha fatto segnare nel 2025, in termini di tonnellate prodotte, -18,5 per cento rispetto al budget. A questo proposito è prevista la chiusura di due settimane del reparto: una a febbraio, l’altra a marzo. Entrambe, come annunciato, saranno coperte dalla cassa integrazione.

Il problema, però, riguarda il futuro per il quale, almeno per adesso, non arrivano segnali molto rassicuranti. Tanto che è stato prospettato il ricorso alla solidarietà. L’azienda di Maniago vorrebbe attuare la formula ad ore, le rappresentanze sindacali, in assenza di soluzioni, hanno proposto quella a giornata.

Un compromesso sarà possibile – è quanto trapela dalle sigle sindacali – se verrà aperto un tavolo di discussione con la proprietà. Pronta – questa – a discutere anche di eventuali esuberi e della necessità di ridurre l’orario di lavoro degli operai. In particolare di chi è impiegato nel reparto ghisa. A questo, però, si aggiungono le difficoltà manifestate in altri due reparti – alluminio e rame – che l’anno scorso hanno fatto registrare rispettivamente -16 e -6 per cento in termini di tonnellate prodotte.