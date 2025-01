Zoncolan in crescita, dalla Regione altri 6 milioni di euro per il 2025

La stagione invernale 2024/25 si è rivelata fin qui straordinaria per il polo sciistico dello Zoncolan, che ha registrato un incremento del 24% degli sciatori rispetto all’anno precedente e 93.158 primi ingressi registrati fino al 12 gennaio. Un successo che consolida il ruolo del ‘Kaiser’ come destinazione chiave per il turismo invernale del Friuli Venezia Giulia.

Per il 2025, la Regione ha stanziato 6 milioni di euro, che si aggiungono ai 3,5 milioni investiti nel 2024. Questi fondi, ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, hanno già consentito di realizzare importanti opere come il parco giochi di Ravascletto e il miglioramento delle piste Laugiane e Variante Val di Nuf. Nel prossimo anno, l’intervento di maggiore rilievo sarà l’avvio del nuovo bacino Tamai, un progetto da 2,5 milioni di euro volto a ottimizzare l’innevamento artificiale.

Durante una visita agli impianti, è stato presentato il potenziamento della sala pompe, che ha migliorato ‘approvvigionamento elettrico, e si è sottolineata la crescente visibilità della regione, anche grazie a collaborazioni mediatiche come quella con Sky.