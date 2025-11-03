Zoncolan: nuovi investimenti per il polo sciistico e via ai lavori per la pista di sci alpinismo

Zoncolan Proseguono gli investimenti della Regione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo e la valorizzazione del polo sciistico dello Zoncolan, con importanti novità per la stagione invernale e per l’ampliamento dell’offerta sportiva.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini, ha annunciato l’imminente completamento dei lavori per il nuovo parcheggio alla base dell’area sciistica, per il quale sono stati stanziati ulteriori fondi regionali a copertura dell’intervento.

Parallelamente, è stata finanziata la sostituzione della seggiovia Val Van, attualmente a 4 posti, con una nuova seggiovia a 6 posti, che migliorerà capacità e comfort di trasporto verso le piste.

Tra le principali novità, l’avvio dei lavori per la nuova pista dedicata allo sci alpinismo, che collegherà il parcheggio con la cima dello Zoncolan. Si tratta di un percorso molto atteso, pensata per una disciplina in forte crescita e capace di attrarre un turismo sportivo invernale sempre più diversificato.

“Lo sci alpinismo rappresenta una realtà importante, anche economica, per lo Zoncolan e per tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato Mazzolini –. Basti pensare alle salite di Sella Nevea, a Forni di Sopra o a Tarvisio, dove grazie alla strada del Pellegrino si può raggiungere il Monte Lussari anche con sci d’alpinismo o con le ciaspe. Vogliamo dare risposte concrete a uno sport in costante crescita, valorizzando la montagna in chiave moderna e sostenibile.”

Gli interventi si inseriscono nel più ampio piano regionale di potenziamento delle infrastrutture turistiche e sportive delle località montane, volto a rendere la montagna friulana sempre più accessibile, sicura e attrattiva durante tutto l’anno.