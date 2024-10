Zootecnia: sostegno al settore dando giusto valore a prodotti

“È fondamentale continuare a fare squadra per valorizzare al massimo i prodotti delle aziende del settore della zootecnia del Friuli Venezia Giulia. Queste imprese stanno in piedi solo se fanno reddito, dando valore al prodotto che propongono al mercato. Dato che la maggior parte dei consumatori presta attenzione esclusivamente al prezzo, è vitale rivolgersi invece a quella quota di cittadini interessati a riconoscere la qualità e disposti a pagare il prezzo corretto”. Lo ha affermato l’assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, alla presentazione dell’adesione della Fattoria Zoff di Borgnano di Cormons al nuovo presidio Slow Food dei prati stabili e pascoli.

“Dobbiamo sostenere le imprese in grado di dare valore al proprio prodotto – ha sottolineato Zannier -. Per raggiungere questo risultato è necessario che ci sia un sistema in grado di condividere queste finalità, facendo le scelte necessarie e mettendo insieme i protagonisti di questo settore”. Il riconoscimento presentato oggi conferma l’impegno della Fattoria Zoff verso la sostenibilità ambientale e la qualità della produzione casearia. “Va fatto un complimento alla famiglia Zoff – ha sottolineato l’assessore – per la capacità di produrre nel tempo formaggi di alta qualità, nel rispetto della natura e del benessere animale, contribuendo al rafforzamento del modello virtuoso promosso da Slow Food”.