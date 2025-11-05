  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 5 Novembre 2025
BUSINESS FVG


Economia

Zoppas (ICE): Italia è un Paese assolutamente attrattivo

A fine giugno registrati 5 progetti avviati per oltre 2 miliardi
Redazione
Autore: Redazione

"Siamo assolutamente un Paese attrattivo.L'Italia, per citare un dato, è al sedicesimo posto nel mondo per stock di investimenti diretti esteri". Lo ha detto oggi Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, a margine di Selecting Italy, l'evento in corso a Trieste e dedicato proprio agli investimenti esteri. Zoppas ha riportato nell'occasione anche risultati e i dati di attrazione IDE di ICE a livello globale precisando che l'attività di scouting e lead generation "è tracciata tramite il Crm attuale (Pipedrive), che verrà migrato al nuovo Crm nazionale, un patrimonio di dati che comprende 23mila potenziali investitori esteri, 31mile contatti e 4.500 progetti".

Nel periodo 2020-2025, "la sola rete ICE ha generato 3.679 deal, quindi progetti di investimento, con una media di 658 all'anno. Di questi, 1.563 sono manifestazioni di interesse generiche in lavorazione, mentre 640 sono deal qualificati come 'significativi', in assistenza o già avviati con successo che hanno un valore complessivo stimato di 40 miliardi di euro".

Inoltre, "nel 2024 sono 'atterrati' 11 progetti di investimento intercettati dalla rete ICE-MAECI, per un valore stimato di 734 milioni di euro. E a fine giugno 2025 sono stati già registrati cinque progetti avviati del valore di oltre 2 miliardi di euro e circa mille potenziali nuovi addetti".

