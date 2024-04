Ztl: Confcommercio Udine incontra l’amministrazione comunale

Le modifiche al nuovo disciplinare tecnico per la circolazione e la sosta in Ztl e Area pedonale, le novità annunciate dal Comune al Regolamento comunale per l’arredo urbano, le proposte di modifica al Regolamento di Polizia urbana sulla diffusione della musica. Sono gli argomenti all’ordine del giorno dell’incontro promosso, esclusivamente per le imprese associate, da Confcommercio provinciale di Udine nella Sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, venerdì 19 aprile dalle 14.30, alla presenza, come ospiti, del vicesindaco Alessandro Venanzi e dell’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol. «Un’opportunità per un confronto costruttivo con l’amministrazione comunale su questioni aperte che interessano le nostre categorie», anticipa il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo, che parteciperà all’incontro assieme al presidente mandamentale Giuseppe Pavan e ai consiglieri.