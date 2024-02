Il Friuli in edicola, venerdì 16 febbraio 2024

Gioielli di famiglia in svendita – Molti decidono di vendere il proprio oro, ma alla fine prendono la metà di quanto immaginato

Quanto vale questo braccialetto? Il giovane estrae dalla tasca un monile d’oro e attende la quotazione. La commessa verifica la caratura (si tratta di un monile da uomo) e chiede se il cliente intenda acquistare un altro oggetto in permuta o ricevere denaro contante. La scelta è la seconda, ma la quotazione proposta forse non soddisfa il giovane che ringrazia e se ne va. Alla trattativa abbiamo assistito in una gioielleria operante in Friuli che, oltre a vendere preziosi ritira anche oro e argento. Ce ne sono molte di attività che prestano questo servizio in regione: oltre a molte gioiellerie, in particolare quelle gestite da grandi gruppi, che hanno alle spalle una filiera che dalla produzione arriva fino alla vendita di preziosi, ci sono anche i Compro Oro (solo nella provincia di Udine sono almeno una decina).

Evidentemente i clienti non mancano …

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

Il friulano si fa sentire a Strasburgo – L’intergruppo minoranze del Parlamento europeo ha ascoltato le proposte dell’Arlef e di due media in marilenghe

Nell’ultima riunione dell’Intergruppo Minoranze del Parlamento Europeo durante la quale erano possibili audizioni, durante la seduta plenaria a Strasburgo, il Friuli e la lingua friulana sono stati protagonisti. Infatti, grazie all’iniziativa dell’europarlamentare Elena Lizzi, il presidente della Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Arlef), Eros Cisilino, è potuto intervenire per illustrare lo stato di salute dell’identità del nostro popolo e le azioni messe in campo per difendere la nostra lingua. Inoltre, all’organismo, che aggrega i deputati espressione delle diverse minoranze storiche presenti all’interno dell’Unione Europa, sono stati presentati due esempi di informazione declinata in friulano …

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

Battaglia su Tito – In Parlamento continua la discussione sulla revoca dell’onorificenza assegnata nel 1969

In parlamento a Roma è in discussione la revoca dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, la più alta onorificenza prevista nel nostro Paese, assegnata il 2 ottobre 1969 al maresciallo Josip Broz Tito, a capo all’ora della Jugoslavia. Gli fu consegnata dal presidente Giuseppe Saragat che contestualmente ricevette il titolo dell’Ordine della Stella Jugoslava, il più alto previsto all’epoca da Belgrado. Fu una sorta di ‘scambio di cortesie’ tra Paesi che stavano ‘ricucendo’ i difficili rapporti tra i gli opposti blocchi mondiali. Una nuova sensibilità, espressa in particolare dal centrodestra …

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

Lo psicologo delle emergenze – Gli operatori del 112 sono affiancati da uno specialista che li aiuta a gestire l’alto livello di stress a cui sono sottoposti

Mio marito sta avendo un infarto… ho avuto un incidente ma non so dove mi trovo… sono perseguitato dagli alieni. Sono solo alcune delle chiamate che gli operatori del Numero unico delle emergenze 112 ricevono ogni giorno. Essere pronti a rispondere a qualsiasi richiesta, però, non è semplice, anche perché l’emotività – sia di chi chiama sia dell’operatore – potrebbe prendere il sopravvento. Per questo lo staff, diretto dal responsabile della Protezione Civile Amedeo Aristei e coordinato da Nazzareno Candotti, è stato affiancato da uno psicologo. Si tratta di Luca Brambullo, psicoterapeuta di Udine, specializzato in psicologia clinica…

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

“Gli Anni Novanta? Formidabili…” – I “Tre allegri ragazzi morti” celebrano l’esordio del ‘94 con “una festa lunga un anno”

Trent’anni fa, tutto sembrava possibile. Erano “tempi buoni per il rock & roll”, come dice Davide Toffolo, il frontman dei Tre allegri ragazzi morti, la band di Pordenone che ha rivoluzionato a suo modo la scena nazionale e che quest’anno celebra proprio tre decenni di attività con “una festa lunga un anno, che però non sarà retorica”. Una serie di iniziative speciali e un tour ancora ‘segreto’ che parte ad aprile e vede la data (anzi, due) ‘casalinga’, a Fontanafredda, già sold out con tre mesi di anticipo! …

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

San Vito Jazz tra antico e futuro – Artisti regionali, ma non soltanto, per la 18a edizione della rassegna

Dallo scorso anno di nuovo nella collocazione a cavallo tra inverno e primavera dopo la pandemia, San Vito Jazz torna ‘all’antico’ con quattro concerti che celebrano la 18a edizione. Il raggiungimento della ‘maggiore età’ che vuole però richiamare le origini, con due appuntamenti all’Antico Teatro Arrigoni, dove il festival nacque e mosse i primi passi, e due nel più capiente Auditorium Centro Civico, sede delle ultime edizioni. Sempre come da tradizione, metà della programmazione affonda le radici nel territorio, mentre …

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola