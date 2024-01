Il Friuli in edicola, venerdì 19 gennaio 2024

Sotto assedio dei pirati – Incursioni e truffe sempre più frequenti. E anche le aziende, soprattutto quelle piccole devono cambiare strategia e attrezzarsi

Pirati all’attacco, sempre più aggressivi, sempre più preparati. Nel mare sconfinato di Internet e della rivoluzione digitale operano organizzazioni criminali estremamente efficienti, capaci di mettere in ginocchio un’azienda a causa con i loro attacchi che possono bloccare perfino le attrezzature, quando non si tratta di veri e propri furti di denaro.

Aumentano i rischi ai quali sono esposte le aziende sempre più connesse, ma in molti casi ancora poco attrezzate culturalmente per far fronte alle nuove minacce, soprattutto se di piccole dimensioni. Ed è proprio sul fattore culturale che si concentra Gabriele Passarotto, investigatore privato e titolare della Securitry corporate, una sede legale a Trieste e una operativa a Udine…

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

Non c’è 2 senza 3 – Via il limite di mandati per presidente di Regione e sindaci: opposte visioni sul funzionamento della democrazia

Le complicazioni romane non scoraggiano i sostenitori in Friuli-Venezia Giulia dell’abbattimento dei limiti di mandati dei sindaci. Provvedimento che se adottato dalla nostra Regione, che ha potestà legislativa in materia, potrà cambiare la mappa delle candidature alle elezioni amministrative di inizio giugno, che coinvolgeranno 113 Comuni, per una popolazione complessiva che sfiora i 300mila abitanti. Direttamente interessati sono amministrazioni come Basiliano (sindaco uscente Marco Del Negro), Remanzacco (Daniela Briz), Pasian di Prato (Andrea Pozzo), Fagagna (Daniele Chiarvesio), Pasiano di Pordenone (Edi Piccin). L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti …

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

Per poter dare aiuto ci vuole orecchio – Telefono amico dagli Anni settanta è un punto di riferimento per chi è in difficoltà emotiva e si sente solo

Solitudine. Angoscia. Tristezza. Sconforto. Rabbia. Disagio. Sono questi gli stati d’animo di chi si rivolge a Telefono Amico in cerca di qualcuno che possa ascoltarlo e condividere emozioni e pensieri, persino quelli più dolorosi. Fondato in Italia negli Anni Settanta e animato da numerosi volontari che si mettono in ascolto degli altri, Telefono Amico è un punto di riferimento per chi vive un’emergenza emotiva e si sente solo e senza certezze.

Elisa Peressin, presidente della sede di Udine, ha accettato di raccontarci l’attività di Telefono Amico…

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

Fiato alla storia – Due musicisti ‘ambulanti’ fanno riscoprire ai friulani la tradizione di cornamuse e zampogne

Zampogne, cornamuse e ciaramelle sono strumenti anche friulani. Un gruppo di musicisti l’ha voluto dimostrare con un tour di 50 tappe che durante il passato periodo natalizio ha percorso in lungo e largo il Friuli: da Aquileia ad Arta Terme, da Polcenigo a Forni di Sopra, passando per Udine. “Siamo stati invitati alle varie iniziative …

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

L’arte raddoppia – L’accademia ‘Tiepolo’ di Udine ha ampliato gli spazi per ospitare i quasi 700 iscritti

Dover raddoppiare i propri spazi per poter accogliere i quasi settecento iscritti dimostra che la sfida lanciata otto anni fa è stata vinta. L’Accademia di belle arti ‘Tiepolo’ di Udine, la prima e unica in regione, ha esteso i propri spazi didattici all’interno del complesso edilizio ex seminario. “Nel primo anno …

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

DOSSIER SCUOLA. Scegliere in base a inclinazioni e prospettive – E’ tempo d’iscrizioni alla scuola superiore. E’ possibile farlo fino al 10 febbraio

Scade il 10 febbraio la possibilità d’iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado. Primo passo che i ragazzi devono fare, per decidere il proprio futuro. Scelta di certo non facile per uno studente di terza media, che spesso non ha ancora le idee chiare. Per questo molti insegnanti consigliano ai propri studenti di anticipare i tempi della scelta e cominciare a pensarci già in seconda media, partecipando alle iniziative di ‘Scuola aperta’. L’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen dà un ulteriore consiglio da non sottovalutare…

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola

La rivoluzione con la tradizione – Il Premio Nonino è un omaggio alla cultura mondiale e anche alle radici, sotto il segno dell’innovazione

Unire un evento di cultura internazionale e il rispetto, anzi la salvaguardia delle radici e delle tradizioni. E’ quello che accade dal 1975 col Premio Nonino, nato come riconoscimento legato al mondo agricolo friulano e diventato una passerella di nomi, volti, mani e cuori che hanno fatto e scritto la storia della cultura mondiale, anticipando addirittura ben sei volte – da un paesino del Friuli – un futuro premio Nobel (Rigoberta Menchù, V.S. Naipaul, Tomas Tranströmer, Mo Yan, Peter Higgs, Giorgio Parisi)…

Leggi il resto dell’articolo nel numero in edicola