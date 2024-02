Il Friuli in edicola, venerdì 2 febbraio 2024

In vetta da 150 anni – Storico traguardo per la Società Alpina Friulana: come è cambiato il modo di andare in montagna

Da un secolo e mezzo la Società Alpina Friulana, fondata a Tolmezzo l’8 febbraio del 1874 come prima sezione del Club Alpino Italiano della regione e fra le prime in Italia, fa dell’amore per le montagne, dell’importanza di tutelarle e studiarle oltre che della divulgazione su come frequentarle le colonne portanti della sua attività.

Appena cinque anni dopo, la sezione si trasferì a Udine acquisendo la denominazione attuale e rendendosi indipendente dal Cai, salvo poi essere costretta a tronarvi durante il Ventennio …

Verità nella foiba – Una nuova legge promuove la conoscenza tra i giovani della tragedia sul ‘confine orientale’

Il parlamento italiano ha appena approvato una nuova norma per la “Promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni”, dopo la legge del 2004 che ha istituito la Giornata del Ricordo, che sarà celebrata il prossimo 10 febbraio. Questa pagina della nostra storia, però, non appare sufficientemente sedimentata e consolidata: le dispute tra le vecchie generazioni non aiuto certamente i giovani a comprendere…

Effetto Sinner sul tennis friulano – La federazione conferma la tendenza che vede ovunque in crescita lo sport con la racchetta, non solo al traino del neo campione d’Australia

E’ l’eroe del giorno, che passa da rimontare due set al russo Medveded in una finale al cardiopalma a Melbourne, alle visite ufficiali a Quirinale e Palazzo Chigi, fino al rifiuto della comparsata a Sanremo. Jannik Sinner è l’uomo de momento, il bravo ragazzo “con la testa sulle spalle” che ha portato tutta Italia a (ri)scoprirsi tifosa di tennis, sport che paga il pregiudizio di essere considerato – a torto – costoso ed elitario e …

Semina di lavoro – Cambia la domanda e quindi anche l’offerta di formazione in agricoltura. Il Cefap di Codroipo caso unico in Italia

L’offerta e anche la domanda di formazione sta cambiando anche nel settore primario. Da una parte, nuove tecnologie applicate in agricoltura e, dall’altra, i conti con un inverno demografico stanno impegnando in nuove sfide i protagonisti di questo settore, come il Cefap di Codroipo, l’unico nella nostra regione dedicato interamente a formare gli operatori del settore agricolo e agroalimentare. A presiedere l’ente e a rispondere alle domande …

Villa Louise verso la fase due – A Gorizia prende il via la seconda tranche di lavori per restituire l’antica dimora ai fasti del passato, in attesa che si definisca la sua destinazione d’uso

Palazzo Studeniz, meglio noto come Villa Louise, è una delle perle architettoniche della città di Gorizia, di proprietà della Fondazione Coronini Cronberg, le cui origini risalgono addirittura alla fine del 1600. Le ali laterali della dimora sono state aggiunte successivamente, probabilmente nel Settecento, mentre altre modifiche sono state apportate nell’Ottocento e anche nel XX secolo. Agli angoli, nei punti di innesto dei corpi laterali su quello centrale, si sviluppano…

Cacciatori di rifiuti – I volontari che ripuliscono i quartieri di Udine sono sempre più organizzati: tre raccolte ogni settimana

Dai centri urbani, agli argini del Torre, dal Carso ai lidi balneari. Ogni settimana i volontari di RipuliAMOci Challenge si danno appuntamento via WhatsApp per raccogliere insieme i rifiuti che sporcano le strade, i marciapiedi e le aree verdi del nostro territorio. Non servono particolari capacità per partecipare, se non munirsi di pinze telescopiche, guanti, pettorine, un po’ di sano altruismo e tanta, tanta pazienza.

Il team, capitanato dall’udinese Valentina Martinis …

Fiume di solidarietà – Bilancio positivo per la Fidas Isontina, nonostante i problemi di personale sanitario nei centri trasfusionali

Un anno positivo per il dono del sangue in provincia di Gorizia: nel 2023 le donazioni degli iscritti alla Fidas Isontina sono state 7.272, confermando sostanzialmente la raccolta dell’anno precedente, quando le donazioni erano state 7.316. Analizzando le donazioni per singoli emocomponenti, quelle di sangue intero sono state a 5.591 (erano 5.675 nel 2022), in aumento quelle di plasma a 1.530 (1.514) e di piastrine 151 (127). I donatori iscritti all’associazione che si sono recati a donare nel corso del 2023 …

Fuori dal Festival, ma anche dentro – Nessun friulano in gara a Sanremo, ma ‘esibirsi’ sarà in piazza a offrire informazioni e uno spazio per cantare

No, stavolta non ci saranno le monfalconesi Elisa o Shari. Neanche i pordenonesi Francesca Mesiano dei Coma_Cose o Davide Toffolo. Niente artisti della regione in gara al Festival di Sanremo, quest’anno, come è successo in effetti nella maggior parte delle 73 edizioni precedenti. Le uniche rappresentanze sul palco saranno il coro di voci bianche Artemia di Torviscosa, che duetterà con Annalisa e La rappresentante di lista nella serata delle cover (Sweet dreams degli Eurythmics) e il sanvitese Enrico Brun (intervistato qui una settimana fa), produttore e arrangiatore, per l’occasione direttore d’orchestra per il brano di Maninni.

A Sanremo, però, se non proprio sul palco…

