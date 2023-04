Il Friuli in edicola, venerdì 7 aprile 2023

Tutti in gita … o quasi – I viaggi di istruzione sono ripartiti alla grande, ma l’impennata dei costi mette in crisi tante famiglie

Passata l’emergenza Covid le scuole hanno potuto riproporre ai propri studenti le visite d’istruzione, meglio conosciute come gite, tanto attese dai ragazzi dopo due anni in cui tutte le uscite erano state sospese. Dopo il Covid, però, le difficoltà di organizzazione, come ci hanno spiegato gli insegnanti che abbiamo interpellato, sono aumentate: costi maggiori, minore disponibilità di accoglienza da parte degli albergatori, e anche di disponibilità da parte delle aziende di trasporti: pochi pullman disponibili, anche perché sono pochi gli autisti.

Leggi il resto del numero in edicola

Poco rosa – In Consiglio regionale cresce la presenza di donne, ma rimane sotto la media nazionale

Con il rinnovo appena fatto, la presenza femminile in Consiglio regionale sale dal 12 al 19 per cento. L’esito delle urne ha decretato, infatti, che sono 9 le donne presenti nell’assemblea su un totale di 48 membri. C’è un miglioramento in fatto di quote rosa, che però lascia il Friuli-Venezia Giulia nella parte bassa della classifica nazionale. Dal terzultimo posto, seguita solo da Basilicata e dalla maglia nera Valle d’Aosta, la nostra regione sale ora in tredicesima posizione al pari del Molise.

Leggi il resto del numero in edicola

Da Internet alla bottega – Storia controcorrente: la start up di e-commerce di due trentenni udinesi ora è diventata anche un negozio

Una piattaforma di delivery dell’ortofrutta ora diventa un negozio ‘reale’, un nuovo modo di concepire la vecchia bottega di quartiere. Sembra una storia controcorrente quella dei cugini Tomaso Pavan e Filippo Veronese, due giovani imprenditori udinesi che in questi anni difficili e complessi hanno messo alla base del loro business plan la consapevolezza dell’importanza del rapporto umano, rafforzato e fatto emergere con un attento e competente servizio dedicato.

Leggi il resto del numero in edicola

Il friulano non è una lingua ‘da salotti’ – ‘Maçalizi-il dio del massacro’ è la traduzione di un famoso testo (e film) che smaschera ipocrisia e perbenismo

Un normale incontro in un contesto borghese che si trasforma in uno scontro esplosivo, dove la violenza si esprime a partire dalle parole. Anzi, dalla lingua: il friulano, scelto per la trasposizione di un famoso testo teatrale di Yasmine Reza, già portato al cinema nel film di successo Carnage. Maçalizi-Il dio del massacro è il titolo della co-produzione del Css che ha debuttato a Mittelfest 2022, con regia di Fabrizio Arcuri e Rita Maffei, e che torna dal 14 al 16 aprile al S. Giorgio di Udine per Contatto e poi al Pasolini di Cervignano il 20 e 21. Ambientato in un salotto che è una scatola scenica tutta verde, circondata dagli spettatori, l’insolito e crudele ménage a quattro – Fabiano Fantini, Rita Maffei, Massimo Somaglino, Aida Talliente – alterna italiano e marilenghe, passando dalla lingua astratta della convenzione, in grado di ‘mascherare’, ai sentimenti più autentici e profondi della seconda, che va contro buone maniere, tolleranza, politically correct e lascia spazio a sentimenti ‘di pancia’.

Leggi il resto del numero in edicola

Fra terra e cielo c’è ‘Frattempi’ – Il festival, ospitato in Val Pesarina per far incontrare creatività e realtà produttive, parte da Palmanova

Dal 15 aprile al 25 settembre torna Frattempi, festival sottotitolato per la sua terza edizione ‘Il tempo di ri-nascere’. Ambientato principalmente nella Val Pesarina, la Valle del tempo, proporrà eventi soprattutto all’interno delle realtà produttive e delle botteghe, anche di Udine, Gorizia, Casarsa della Delizia, oltre a Prato Carnico. Il festival, che intende favorire l’incontro tra mondo produttivo, dell’arte e della creatività, valorizzando aziende e produttori che puntano a una gestione sostenibile delle risorse, parte dal teatro ‘Modena’ di Palmanova sabato 15 con lo spettacolo John Coltrane. Un amore supremo – Musica fra terra e cielo.

Leggi il resto del numero in edicola