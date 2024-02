Il Friuli in edicola, venerdì 9 febbraio 2024

A bassa velocità da tempo – Le Zone 30 sono in funzione nei nostri Comuni da molti anni. Funzionano e nessuno pare si sia lamentato

Il limite dei 30 chilometri orari dalle nostre parti è una realtà consolidata. Ecco perché, quando abbiamo contattato alcuni amministratori locali per chiedere loro quale sia la situazione, la risposta è stata la stessa, senza alcuna distinzione di colore politico: le usiamo da tempo e saranno estese. Un’altra linea emersa ascoltando gli assessori competenti è che il limite viene usato soprattutto nelle aree urbane dove sono più a rischio pedoni e ciclisti, tenuto conto che le casistiche spiegano chiaramente quali e quanti siano morti e feriti a causa degli investimenti nei centri abitati.

Serve, ovviamente, molto buon senso, perché introdurre limiti di velocità particolarmente severi su arterie a largo scorrimento e in assenza di soluzioni strutturali che spingano naturalmente gli automobilisti a moderare la velocità, rischia di creare altri problemi…

Nelle città tira cattiva aria – L’inquinamento non cala e i nuovi limiti saranno più severi. Legambiente Fvg propone le possibili soluzioni da adottare

L’aria delle nostre città continua a restare inquinata e ne sappiamo qualcosa proprio in questi giorni, contraddistinti dall’alta pressione e dal ristagno dell’atmosfera. Se da un lato servono misure strutturali che molti Comuni faticano ad adottare, dall’altro è del tutto evidente che anche sul problema del traffico siano necessari interventi decisi, che passano anche attraverso l’adozione di limiti di velocità più bassi.

Legambiente Fvg, in occasione della pubblicazione del rapporto “Malaria di città” assieme all’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (Isde Italia) hanno organizzato a Udine una conferenza stampa congiunta per sottolineare il forte nesso tra l’inquinamento atmosferico e effetti negativi sulla salute…

Primi degli ultimi – Friuli-Venezia Giulia promosso con riserva in parità di genere. Anna Limpido: “C’è ancora molto da fare”

In fatto di parità di genere il Friuli-Venezia Giulia è tra i migliori dei peggiori in Europa. È una fotografia con luci e ombre quella scattata dalla Consigliera regionale di Parità Anna Limpido, che ha presentato la sua relazione biennale, elaborata sulla base delle dichiarazioni che tutte le aziende con più di 50 dipendenti devono inviare al Ministero del Lavoro.

Limpido, avvocato e già dirigente della Regione, ha 45 anni e dall’aprile 2021 guida quella che è la più alta authority locale per la materia, istituita da una legge nazionale ancora nel ‘lontano’ 1991. È una figura, quindi, istituzionale …

Conto alla rovescia per Go!2025 – A un anno esatto dall’inaugurazione della Capitale Europea della Cultura le azioni in programma per arrivare puntuali alla meta

A un anno dalla cerimonia inaugurale, è partito il conto alla rovescia per Go!2025, ovvero la Capitale Europea della Cultura nelle città di Gorizia e di Nova Gorica. Tanti piccoli cantieri stanno procedendo per arrivare in tempo, ma questi dodici mesi sono anche il momento giusto per suonare le trombe del marketing e attirare l’attenzione nazionale e internazionale su un territorio unico nel contesto europeo che, come sottolinea l’assessore comunale Patrizia Artico, può essere di grande esempio per temi di scottante attualità geopolitica…

Alleanza educativa – Sono 1.800 gli studenti friulani coinvolti nella quinta edizione del progetto Sa.Pre.Mo, che offre un approccio multidisciplinare al problema delle dipendenze

Sono più di mille e 800 gli studenti delle scuole secondarie friulane coinvolti nel progetto Sa.Pre.Mo., che ha l’obiettivo di di sensibilizzare i ragazzi sui rischi connessi all’uso di sostanze e promuovere una cultura della salute, della legalità e di cittadinanza attiva tra i più giovani. L’iniziativa, promossa e sostenuta da Questura di Udine, Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (AsuFc) – Dipartimento Dipendenze, Ufficio scolastico regionale, Ufficio VI – Ambito territoriale di Udine, Comune di Udine, Consulta provinciale degli studenti, Confindustria Udine, Danieli Spa, Università degli studi di Udine – Dipartimento di Area medica, è giunta alla sua quinta edizione…

La solidarietà finisce in bolletta – La Fondazione Friuli sostiene la continuità del progetto ‘Energia Solidale’ assieme a Prefetture e Caritas diocesane

Il campanello d’allarme, forse, è proprio questo: la metà delle famiglie assistite dalla Caritas per problemi economici ha al suo interno un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Il lavoro anche stabile, quindi, non basta per emanciparsi dall’indigenza. Il fenomeno dei ‘working poor’, evidentemente, sta prendendo piede anche in Friuli. Fa, infatti, capolino tra i dati sulla prima edizione del progetto “Energia Solidale”, frutto di un accordo di collaborazione tra le due Caritas diocesane di Udine e di Pordenone, le rispettive Prefetture e la Fondazione Friuli, presieduta da Giuseppe Morandini, che lo ha finanziato con 300mila euro a fine del 2022 e che ora ha erogato un nuovo contributo da 200mila…

Aristocratiche protagoniste – Un volume ricostruisce il ruolo nella società, nelle arti e nella cultura delle donne De Claricini Dornpacher

Benefattrici, scrittrici, letterate, imprenditrici. Sono le donne di una famiglia aristocratica di origine bolognese che ha messo radici in Friuli nel ‘400, i de Claricini, che a dispetto del ruolo marginale attribuito da un sistema tradizionalmente declinato al maschile, sono riuscite a distinguersi nel mondo della cultura, dell’economia, delle arti e della beneficenza. Donne de Claricini Dornpacher dal Quattrocento al Novecento: storie perdute e ritrovate fra Cividale, Padova e Gorizia è il titolo di una significativa pubblicazione edita da Forum, a cura di Emanuela Accornero, Liliana Cargnelutti, Oldino Cernoia e Stefano Cosma, che sarà presentata al pubblico a Cividale in un’occasione speciale: l’8 marzo.

Le donne di Villa de Claricini Dornpacher vissute fra il 1400 e il 1900, secondo gli studi finora inediti …

L’estate dell’85 – In un singolo degli udinesi Ldv, il ricordo di un momento di divertimento e trasgressioni: “felici di essere diversi”

Sono dei boomer, anzi no, si dice “sono un gruppo storico”! Ed è davvero così, perché la band è nata nel 1980 a Udine, con il nome La dolce vita, e dopo diverse esperienze (e anche una lunga pausa), i quattro si sono rimessi insieme nel 2012 come LDV, diventando una della formazioni italiane più gettonate tra chi ama ancora i suoni new wave/post-punk di fine Anni ’70-primissimi ‘80. Il loro nuovo singolo Brighter at night e potrebbe essere stato scritto in quel periodo …

