Monfalcone e Barcolana: binomio indissolubile che offrirà nuove opportunità per i visitatori

Con la riqualificazione del Punto più a nord del Mediterraneo, presso il porticciolo Nazario Sauro, Monfalcone si appresta a svolgere un ruolo ancor più importante durante le giornate della Barcolana, manifestazione alla quale è presente con proprie iniziative dal 2017.

La giunta comunale ha approvato la proposta formulata dall’assessore all’Economia del Mare, Anna Maria Cisint, per l’organizzazione del servizio di collegamento marittimo su Trieste, che offrirà una suggestiva ulteriore opportunità oltre a quelle proposte dallo stand del Comune, che sarà posizionato centralmente sulle Rive, di fronte a piazza Unità e affianco alla postazione ufficiale della Rai. “Si tratta di un risultato importante – rileva Cisint – perché è anche un riconoscimento del ruolo e della dinamicità crescete della nostra città, che viene sostenuto dalla Regione che ha concesso al Comune di Monfalcone un contributo di quasi 70 mila euro del filone per lo sviluppo del trasporto marittimo.

L’iniziativa partirà già giovedì 10 ottobre e avrà come giornate clou quelle di venerdì e sabato, in abbinamento a una serie di eventi di richiamo.

In particolare, come ogni anno, venerdì mattina ci sarà, alle ore 11:00, la cerimonia di inaugurazione dello stand del Comune, che in questa edizione della Barcolana è dedicato al progetto europeo BiopressAdria, riguardante il piano di ripopolamento dei fondali in Adriatico che fa capo al nostro ente.

Per questo è prevista la presenza qualificata di rappresentanti dei partner progettuali, sia da altre regioni italiane, sia dalla Croazia. Sabato, invece, partendo dal Porticciolo Nazario Sauro alle 10, è previsto un evento speciale con una presentazione libraria nel contesto del ciclo “Monfalcone Geografie Autunno”.

Il tutto sarà arricchito da visite guidate che si svolgeranno nelle tre giornate al Museo della Cantieristica e al Museo Medioevale e che daranno il segno del crescente ruolo turistico a tutto campo del nostro territorio, con tutte le ricadute che ne conseguono”.

Nello specifico, sono questi i collegamenti previsti: giovedì 10 Monfalcone/Trieste con partenza dal Porticciolo Nazario Sauro alle 9.30 (arrivo a Trieste ore 11.00). Rientro: Trieste/Monfalcone alle 15.30 (arrivo Monfalcone ore 17.00).

Visita guidata al Museo Medievale e passeggiata alla Città Murata; venerdì 11 Monfalcone/Trieste con partenza dal Porticciolo Nazario Sauro alle 8.30 (arrivo a Trieste ore 10.00). A seguire inaugurazione stand Comune di Monfalcone in Barcolana – Rientro: Trieste/Monfalcone alle 15.30 (arrivo Monfalcone ore 17.00). Visita guidata al Quartiere di Panzano e Muca; sabato 12 Monfalcone/Trieste con partenza dal Porticciolo Nazario Sauro alle 10.00 (arrivo a Trieste ore 11.30). A bordo dell’imbarcazione special event presentazione libraria di “Monfalcone Geografie Autunno”. Rientro: Trieste/Monfalcone alle 18.00 (arrivo Monfalcone ore 19.30).