Doppia vittoria per gli agricoltori

Prima l’inversione a U della Commissione Europea nei confronti degli agricoltori e poi l’approvazione da parte del Parlamento Europeo del Regolamento sulle tecniche di evoluzione assistita per le piante, innovazione che vede l’Università di Udine in prima linea nella ricerca. La recente sessione plenaria di Strasburgo si è conclusa con una doppia vittoria delle idee portate avanti dalla Lega (Identità e Democrazia) e sostenute dall’europarlamentare friulana Elena Lizzi.

“La politica agricola europea portata avanti dalle forze del centrosinistra ispirate da un ambientalismo ideologico ha finora scaricato su chi lavora in agricoltura il peso dei cambiamenti climatici e del dumping delle importazioni dall’estero – ha detto Lizzi -. Ora, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato in aula che gli agricoltori europei vanno sostenuti nella transizione ecologica con aiuti sufficienti a garantire loro il giusto reddito e che, inoltre, la proposta sulla riduzione dell’uso di pesticidi va ritirata: le cose che noi della Lega stiamo dicendo da cinque anni”. Da una minaccia allontanata a un’opportunità che si avvicina. Infatti, nella stessa sessione, l’europarlamento ha approvato il Regolamento sulle tecniche di evoluzione assistita per le piante (Tea), che nulla hanno a che fare con la manipolazione genetica. “L’Italia è uno dei Paesi più all’avanguardia nello studio e nell’applicazione di queste tecniche e l’Università di Udine è il fiore all’occhiello del nostro Paese, grazie a decenni di studi in merito – ha spiegato Lizzi -. Un orgoglio friulano e nazionale che la Lega (Identità e Democrazia) ha saputo valorizzare e difendere anche sui tavoli europei.

Queste tecniche non devono essere più considerate come Ogm, ma riconosciute come uno strumento per combattere i cambiamenti climatici, garantendo un minore consumo di acqua e riducendo l’uso dei pesticidi in agricoltura”. “Una soluzione concreta e pragmatica che secondo noi della Lega è la risposta giusta al Green Deal e che va nella direzione opposta dell’ambientalismo ideologico delle sinistre”.