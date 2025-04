Pasta e alimentazione equilibrata: come inserirla nella dieta quotidiana

Ludwig Feuerbach già nell’Ottocento disse: “l’uomo è ciò che mangia”. Una frase destinata a non passare di moda e confermata da esperti e istituzioni, tra cui l’Istituto Superiore di Sanità, secondo il quale è ormai dimostrato scientificamente che la salute si costruisce a tavola, in base al cibo che viene assunto e a un bilanciamento dei vari nutrienti. È in questo contesto che si inseriscono sia il consumo che i benefici della pasta nell’alimentazione quotidiana. Qualcosa che deve essere approntato variando e bilanciando correttamente gli ingredienti. Scopriamo come inserire questo alimento di origini antichissime – e tra quelli principe della dieta mediterranea – nella routine di tutti i giorni.

Quali sono i benefici della pasta nell’alimentazione quotidiana?

Lo sapevate che la pasta fa parte dei cosiddetti carboidrati complessi? Si tratta di nutrienti fondamentali per il benessere e la salute, la cui funzione è quella di erogare energia all’organismo e in particolare al cervello. Si differenziano dai carboidrati semplici – noti altresì come zuccheri – per una struttura biochimica che appare di per sé più elaborata. La pasta è la fonte principale di carboidrati complessi, se si dà un’occhiata da quanto portato in tavola dagli italiani, ed esprime al meglio il suo potenziale soprattutto nei formati integrali. Fatta questa premessa, ecco quali sono i principali benefici della pasta nell’alimentazione quotidiana:

È un alimento bilanciato e ricco anche di proteine , presenti in una percentuale intorno al 13%.

, presenti in una percentuale intorno al 13%. Fornisce una riserva energetica che il corpo utilizza quando compie uno sforzo che può essere sia fisico che mentale.

che il corpo utilizza quando compie uno sforzo che può essere sia fisico che mentale. Genera un senso di sazietà e contribuisce alla regolarità dell’intestino , soprattutto nei formati integrali.

, soprattutto nei formati integrali. Poiché incentiva la produzione di triptofano, si rivela un “integratore di felicità” , come affermato in una campagna di comunicazione promossa dal Governo e che ha per protagonista la Nazionale di Pallavolo Maschile, campione mondiale in carica.

, come affermato in una campagna di comunicazione promossa dal Governo e che ha per protagonista la Nazionale di Pallavolo Maschile, campione mondiale in carica. Stimola la concentrazione e implementa un metabolismo sano: un elemento che la rende ideale all’interno delle diete che hanno come file il dimagrimento.

Come e quanta pasta mangiare

Molte persone si domandano se mangiare la pasta tutti i giorni faccia male. La pasta fa bene e di per sé non fa ingrassare, a patto di prestare attenzione ad alcuni aspetti in particolare, legati oltre che al tipo di condimento anche alla cottura, che dovrebbe essere al dente. Non si tratta soltanto di una questione di gusti o preferenze: è un aspetto che aiuta a implementare le proprietà di questo alimento. I benefici della pasta nell’alimentazione quotidiana non diminuiscono alla sera. Se viene consumata a cena, infatti, aiuta a prevenire problematiche come stress, insonnia e sindrome premestruale.

Altri accorgimenti utili

La pasta quindi può portare in tavola sia a pranzo che a cena, a fronte di una quantità media di 70 grammi per le donne, che salgono a 80 grammi per gli uomini; questo parametro è indicato per le persone che non presentano E’ importante abbinarla a ingredienti che bilancino l’apporto calorico e favoriscano il senso di sazietà. Ecco alcune combinazioni salutari:

1. Verdure a basso contenuto calorico – Zucchine, melanzane, peperoni, spinaci, cavolfiore, pomodorini .Aggiungono fibre e volume al piatto, riducendo l’apporto calorico per porzione.

2. Proteine magre – Pollo, tacchino, pesce (tonno, salmone, sgombro, gamberi), tofu, legumi (ceci, lenticchie, fagioli). Aumentano il senso di sazietà e favoriscono il mantenimento della massa muscolare.

3. Grassi sani in quantità moderate – Olio extravergine d’oliva (preferibilmente a crudo), frutta secca (noci, mandorle, pinoli), avocado. Apportano acidi grassi essenziali senza eccedere con le calorie.