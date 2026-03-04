  • Aiello del Friuli
Alla ricerca di un posto nella scuola: le novità per i docenti friulani

Aggiornamento graduatorie fino al 16 marzo: le certificazioni accreditate da Accredia e i percorsi AICA su DigComp e DigCompEdu valgono fino a 4 punti e diventano decisive per scalare le GPS
Redazione
Autore: Redazione

Il percorso per entrare stabilmente nel mondo della scuola è, per molti, una maratona segnata da anni di precariato e dall’attesa febbrile delle assegnazioni. In Friuli-Venezia Giulia, questo scenario coinvolge una platea vastissima: le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) per il biennio 2024-2026 contano oltre 30.000 iscritti. Si tratta di circa il 2,5% della popolazione regionale, una cifra che testimonia quanto la stabilità lavorativa nel settore dell’istruzione sia un tema sentito nel nostro territorio.

L’aggiornamento delle graduatorie, aperto dal 23 febbraio al 16 marzo, rappresenta un momento cruciale. Ogni titolo acquisito si traduce in punti preziosi per scalare posizioni e avvicinarsi alla cattedra desiderata. Quest’anno, le competenze digitali assumono un ruolo centrale: le certificazioni informatiche possono ora fornire fino a 4 punti, raddoppiando il valore rispetto ai bandi precedenti.

La vera novità risiede però nei criteri di qualità. Per essere valide, le certificazioni devono essere accreditate da Accrediae fare riferimento ai framework europei DigComp (competenze di cittadinanza) e DigCompEdu. Quest’ultimo, in particolare, è premiato con 2 punti specifici poiché valuta la capacità del docente di integrare le tecnologie nella didattica quotidiana, trasformando il computer da semplice strumento a leva educativa.

AICA, la storica Associazione informatica italiana, sostiene i docenti friulani in questa sfida. Numerosi sono i Test Center AICA presenti in regione presso i quali è possibile acquisire le certificazioni AICA DigComp 2.2 e DigCompEdu, garantendo titoli conformi agli standard richiesti dal Ministero. Affidarsi a questi centri significa investire non solo in un punteggio, ma in una professionalità docente moderna e consapevole.

