Mentre in montagna si preparano gli impianti e a Basaldella apre una nuova sede produttiva di sci e snowboard made in FVG, migliaia di friulani stanno già contando i giorni che mancano alla prima discesa. Zoncolan, Piancavallo, Tarvisio, Sella Nevea, Forni di Sopra e Sappada sono raggiungibili in giornata da tutta la regione. Lo sci, qui, è quasi un rito di famiglia. Eppure molti arrivano sulle piste dopo mesi passati alla scrivania, convinti che basti agganciare gli scarponi. Non è così: una buona preparazione sci fa la differenza tra una stagione piena di soddisfazioni e una che finisce al pronto soccorso. Ecco come muoversi, a tavola e in palestra.

Alimentazione ed energia: cosa mangiare prima e durante una giornata sugli sci

Una giornata sulla neve è più impegnativa di quanto sembri. Il freddo e la quota fanno aumentare il dispendio energetico, e l’aria secca di montagna fa perdere liquidi anche senza sudare vistosamente. Il rischio è arrivare a metà mattina con le gambe vuote e la concentrazione in calo. È proprio il momento in cui avvengono molti errori in pista.

Tutto comincia dalla colazione, che deve essere completa: carboidrati a lento rilascio come pane integrale, fiocchi d’avena o fette biscottate, una fonte di proteine come yogurt, uova o un po’ di formaggio, e frutta. Meglio evitare di partire a stomaco vuoto per “guadagnare tempo” sulla prima seggiovia.

Durante la giornata la regola è fare piccoli rifornimenti regolari, invece di aspettare il pranzo in rifugio. Il frico con la polenta resta parte del rito, ma un pasto troppo pesante a mezzogiorno rende il pomeriggio più faticoso. In tasca possono trovare posto frutta secca, una barretta o un gel energetico. Chi preferisce soluzioni già pronte può orientarsi sui prodotti pensati per gli sport di resistenza. È il caso della gamma che presenta il sito Nutripure, marchio di integrazione sportiva formulato da farmacisti, con barrette, gel e compresse di elettroliti studiati proprio per gli sforzi prolungati.

Fondamentale anche l’idratazione. Al freddo lo stimolo della sete si attenua, ma il corpo continua a perdere acqua: conviene bere a piccoli sorsi a ogni pausa. Un capitolo a parte merita l’alcol. Il vin brulé o la grappa in baita danno una sensazione di calore solo apparente, perché dilatano i vasi sanguigni e favoriscono la dispersione del calore corporeo. Rallentano inoltre i riflessi, e sulle piste lo stato di ebbrezza è sanzionato.

Preparazione atletica: gli esercizi da iniziare subito

L’ideale è cominciare a prepararsi quattro-sei settimane prima di mettere gli sci, con due o tre sedute a settimana. Lo sci alpino sollecita soprattutto quadricipiti, glutei e muscoli del core, e richiede equilibrio e reattività. Il ginocchio è l’articolazione più esposta agli infortuni: rinforzare i muscoli che lo stabilizzano è la migliore forma di prevenzione.

Gli esercizi chiave si possono fare anche a casa. Squat e affondi costruiscono la forza delle gambe. La “sedia al muro”, tenuta per 30-60 secondi, riproduce la posizione accosciata della discesa. Il plank rinforza il tronco, mentre gli esercizi in appoggio su una gamba sola allenano la propriocezione. Piccoli balzi laterali, infine, abituano i muscoli ai cambi di direzione rapidi.

A questo si aggiunge il lavoro aerobico. Corsa, bicicletta o camminate in salita sulle colline del Friuli aiutano a costruire la resistenza necessaria per affrontare più discese di fila senza arrivare sfiniti a fine giornata. Chi parte da zero dovrebbe aumentare i carichi gradualmente e, in presenza di dolori articolari o problemi di salute, confrontarsi prima con il medico o con un fisioterapista.

Sulle piste: riscaldamento, sicurezza e regole da conoscere

La prima discesa non dovrebbe mai essere quella più impegnativa. Dieci minuti di riscaldamento prima di partire, con circonduzioni di braccia e anche, piegamenti leggeri e qualche saltello, preparano muscoli e articolazioni al freddo e allo sforzo. Le prime piste della giornata vanno scelte facili, per riprendere confidenza con la neve. Ci sono poi gli obblighi di legge. Dalla stagione 2025-2026 il casco è obbligatorio per tutti sulle piste, senza più il limite dei 18 anni. Resta in vigore dal 2022 l’obbligo di un’assicurazione di responsabilità civile per chi pratica sci alpino e snowboard. Senza polizza si rischia una multa e il ritiro dello skipass. Infine c’è il buon senso: la stanchezza è una cattiva consigliera, e quando le gambe iniziano a cedere è il momento di fermarsi, anche se manca “l’ultima discesa”.

Il recupero dopo una giornata sulla neve

Il lavoro non finisce quando si tolgono gli scarponi. Per arrivare in forma anche al giorno dopo, servono alcune attenzioni semplici. La prima è reintegrare i liquidi persi. Poi un pasto serale equilibrato, con carboidrati per ricostituire le riserve energetiche e proteine per favorire il recupero muscolare. Qualche minuto di allungamento per quadricipiti, polpacci e schiena aiuta, e soprattutto un buon sonno, il momento in cui il corpo ripara davvero i tessuti.

Nei primi giorni di stagione è normale avvertire indolenzimento muscolare: è il segnale che il fisico si sta adattando a uno sforzo nuovo. Un dolore acuto o localizzato, in particolare al ginocchio, va invece fatto valutare da uno specialista.

La neve del Friuli Venezia Giulia offre piste per tutti i livelli, dalle famiglie agli agonisti. Arrivarci preparati significa goderle più a lungo: qualche settimana di allenamento e un po’ di attenzione a tavola valgono più di qualsiasi attrezzatura nuova.