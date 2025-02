Udine, rimandata in Consiglio comunale la discussione sul patto De Toni-Marchiol

Bufera in Consiglio comunale a Udine sul patto elettorale tra il sindaco Alberto Felice De Toni e l’assessore Ivano Marchiol, anche se lo scontro vero e proprio è solo rimandato.

I consiglieri di centrodestra, con due eccezioni, sono usciti dall’aula dopo che la maggioranza ha votato la sospensione dell’oggetto in discussione in attesa delle decisioni del gip sul caso, finito in Procura a Udine dopo un esposto presentato lo scorso giugno dalla minoranza a Palazzo D’Aronco. L’inchiesta riguarda, appunto, l’intesa siglata pubblicamente da De Toni e Marchiol, entrambi candidati sindaco, dopo le elezioni comunali del 2023 in vista del ballottaggio, nel quale si affrontarono De Toni e il candidato del centrodestra Pietro Fontanini. Per l’opposizione i due si collegarono senza apparentarsi formalmente, togliendo così due consiglieri alla minoranza di Palazzo D’Aronco e violando le proporzioni previste dalla legge.

Da qui l’iscrizione di De Toni e Marchiol nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di corruzione elettorale. A inizio febbraio la richiesta di archiviazione della Procura, sulla quale dovrà decidere il giudice le indagini preliminari. Ma già in precedenza gli animi si erano scaldati, quando è stata discussa l’interpellanza del centrodestra sul caso Udine Mercati. Nel mirino il vicesindaco Alessandro Venanzi per le indebite pressioni, così sostiene la minoranza, sull’ex presidente del Cda di Udine Mercati perché concedesse uno sconto alla ditta di trasporti Chiarcosso sull’affitto degli spazi nella sede della società partecipata dal Comune. Accuse che il numero due di Palazzo D’Aronco ieri ha rispedito al mittente.